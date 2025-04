Instituto serrapilheira abre inscrições para investir R$ 440 mil em podcasts produzidos por negros e indígenas

Inscrições podem ser feitas até 30 de maio

O instituto Serrapilheira abriu uma nova chamada pública para apoiar financeiramente a produção de podcasts que abordem temas científicos e sejam produzidos por negros e indígenas, a iniciativa faz parte do Camp, Serrapilheira, braço do programa de Jornalismo e mídia da instituição, que alia financiamento e capacitação de comunicadores científicos.

Serão selecionados oito projetos para receber até R$ 55 mil cada, totalizando o valor de R$ 440 investidos. O objetivo é de ampliar a diversidade na comunicação cientifica, uma área onde negros e indígenas ainda são sub-representados. De acordo com o instituto, embora pessoas negras representam 55, 9% da população brasileira e indígenas 0,83% (Censo 2022), essas proporções não se refletem nas equipes e lideranças dos mercados de jornalismo e audiovisual.

Desde sua criação em 2017, o Instituto Serrapilheira já investiu mais de R$ 90 milhões em mais de 300 projetos científicos e de comunicação da ciência no Brasil, reafirmando seu compromisso com a valorização da produção científica e o fortalecimento da diversidade no setor. As inscrições vão de 15 de abril a 30 de maio, e os resultados serão anunciados em 8 de agosto, e todos os custos da etapa presencial, incluindo deslocamento e estadia, serão cobertos pela Serrapilheira.

Os podcasts aprovados passarão, por uma formação robusta, que inclui sete semanas de treinamento online com especialistas em áudio e divulgação cientifica, uma imersão presencial de cinco dias em salvador e sessões de mentoria remota, sendo um treinamento conduzido pelo laboratório 37, responsável pelo podcast “37 Graus”, referência no setor

Segundo informações do edital, estão abertos a propostas tanto em fase inicial quanto já existente sem restrições de formato, mas com preferência por roteiros estruturados invés de conversas improvisadas, os temas dos projetos devem ter a ciência como eixo central, com destaque para áreas como ciências da vida, física, química, matemática, ciência da computação e geociências. Entre os assuntos já contemplados na chamada de 2024 estão a COP30, conferência das Nações unidas sobre mudanças climáticas que acontecerá no estado do Pará em novembro deste ano, evento de grande relevância global, especialmente por ser a primeira vez que ocorrerá na Amazônia no Brasil. Outros temas em potencial são a agroecologia, menopausa, história do Haiti e derramamento de petróleo.

acesse a página de inscrição pelo link: https://serrapilheira.fluxx.io/user_sessions/new

Por: Thays Garcia

Imagem: Adobe Stock