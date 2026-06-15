Dia do Químico: Planetário do Pará promove programação gratuita focada na Bioeconomia da Amazônia

Evento no dia 18 de junho reúne oficinas práticas, feira de produtos educacionais e sessão de cúpula especial para incentivar o desenvolvimento sustentável.

Em comemoração ao Dia do Químico, celebrado nacionalmente em 18 de junho, o Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) promoverá uma programação especial na próxima quinta-feira (18), das 8h às 17h. O evento, intitulado “Dia do Químico: Educação Química para a Bioeconomia”, terá inscrições gratuitas feitas por formulário on-line e é destinado a estudantes, professores e entusiastas da área focados no desenvolvimento sustentável da Amazônia.

A data, instituída em referência à Lei nº 2.800 de 1956 — que criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Química —, serve como marco para reconhecer a contribuição desses profissionais nos avanços científicos, industriais e ambientais do país.

Programação da Manhã: Abertura e Bioeconomia

As atividades começam cedo com o credenciamento e uma mesa de abertura às 8h, reunindo gestores do CCPPA e da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Na sequência, o público acompanha a palestra “Bioeconomia na Amazônia”, ministrada pelo professor Carlos Emmerson Ferreira da Costa, da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Encerrando o turno da manhã, a técnica em Química Katiane Melo conduzirá a oficina “Extração de Óleo de Coco”. A atividade prática abordará os princípios e conceitos químicos envolvidos no processo, destacando o aproveitamento sustentável de matérias-primas vegetais para as indústrias alimentícia, cosmética e farmacêutica.

Programação da Tarde: Oficinas, Feira e Sessão de Cúpula

A partir das 14h30, o Planetário abre espaço para a interatividade e a pesquisa com diferentes atrações simultâneas:

Feira de Produtos Educacionais: Realizada em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Educação de Ciências na Amazônia (PPGEECA) da Uepa.

Realizada em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Educação de Ciências na Amazônia (PPGEECA) da Uepa. Oficina “Ácidos e Bases: compreendendo o pH do mundo”: Aberta ao público geral e conduzida pelo estagiário voluntário Carlos Santos, a atividade utilizará uma trilha científica lúdica para explicar o impacto dessas substâncias na saúde, agricultura e meio ambiente.

Aberta ao público geral e conduzida pelo estagiário voluntário Carlos Santos, a atividade utilizará uma trilha científica lúdica para explicar o impacto dessas substâncias na saúde, agricultura e meio ambiente. Oficina “Química Forense no Planetário”: Ministrada pela estagiária voluntária Júlia Celso, a dinâmica será voltada exclusivamente às integrantes do projeto “Astrociência: Meninas nas Ciências no Pará” (que incentiva estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio). O minicurso abordará de forma investigativa a revelação de impressões digitais e testes em cenas de crime.

O encerramento do evento ocorrerá às 17h com a sessão de cúpula temática “A Química e as Estrelas”. A atividade contará com a narração conjunta dos professores Vania Lobo (responsável pelo espaço da Química do CCPPA) e Antônio Sergio Carvalho (responsável pelo espaço da Biologia do CCPPA).

De acordo com a professora Vania Lobo, o evento cumpre um papel fundamental de divulgação científica regional ao demonstrar como os conhecimentos químicos podem transformar os recursos da Amazônia em oportunidades reais de emprego, renda e sustentabilidade.

Serviço

Dia do Químico no Planetário – Educação para a Bioeconomia