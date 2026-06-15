Vídeo: Carro despenca de elevador automotivo e quase atinge funcionário em Santa Catarina

Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra o momento em que um carro caiu de um elevador automotivo em uma oficina mecânica de Fraiburgo, no Meio-Oeste catarinense.

As imagens revelam que o veículo despenca da estrutura e quase atinge um funcionário que trabalhava nas proximidades. Por poucos segundos, o trabalhador consegue sair da área de risco e evitar ser atingido.

O incidente chamou a atenção pela gravidade da situação e pelo risco de um acidente ainda mais sério dentro do estabelecimento.

O vídeo passou a circular nas redes sociais e gerou diversas reações entre internautas, que destacaram o livramento do funcionário diante da cena impressionante.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre feridos ou sobre as causas que levaram à queda do veículo. As circunstâncias do incidente deverão ser apuradas.