segunda-feira, junho 15, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: Carro despenca de elevador automotivo e quase atinge funcionário em Santa Catarina

Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra o momento em que um carro caiu de um elevador automotivo em uma oficina mecânica de Fraiburgo, no Meio-Oeste catarinense.

As imagens revelam que o veículo despenca da estrutura e quase atinge um funcionário que trabalhava nas proximidades. Por poucos segundos, o trabalhador consegue sair da área de risco e evitar ser atingido.

O incidente chamou a atenção pela gravidade da situação e pelo risco de um acidente ainda mais sério dentro do estabelecimento.

O vídeo passou a circular nas redes sociais e gerou diversas reações entre internautas, que destacaram o livramento do funcionário diante da cena impressionante.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre feridos ou sobre as causas que levaram à queda do veículo. As circunstâncias do incidente deverão ser apuradas.

WEB-BANNERS-POSTÃO_BANNER-BiLLBOARD-300X100
Artigo anterior
Dia do Químico: Planetário do Pará promove programação gratuita focada na Bioeconomia da Amazônia
Próximo artigo
Vídeo: Bola gigante da Copa do Mundo é arrastada pelo vento e chama atenção em San Salvador

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,535FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
sos-mulher-320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315