Estação Cultural de Icoaraci celebra tradições juninas com 4º Festival Junino e 9 atrações gratuitas

Evento no próximo dia 21 terá cortejo de Boi Bumbá, gastronomia, artesanato e quadrilhas históricas como a Brasileirinha, que festeja 41 anos.
A Estação Cultural de Icoaraci já está em clima de festa e se prepara para realizar o 4º Festival Junino no próximo dia 21 de junho. Com uma programação diversa que reúne nove atrações, o evento busca aproximar a comunidade local, valorizar as tradicionais festividades de São João e celebrar a rica identidade cultural do povo paraense.
O diretor do espaço, Luciano Gomes, ressaltou a importância da consolidação do festival no calendário da região:
“Este é o quarto ano consecutivo em que realizamos este festival, que já se tornou uma tradição. É uma grande celebração da cultura popular, das manifestações culturais e dos folguedos juninos”, afirmou.
Programação completa e horários
A festividade foi pensada para receber toda a família, começando no fim da tarde e estendendo-se com apresentações folclóricas e de quadrilhas tradicionais:
- 17h – Arraial Infantil: A abertura fica por conta da diversão da criançada com a banda Trem da Fantasia.
- 18h – Cortejo e Cultura Popular: Início do cortejo do Projeto Boi de Barro — iniciativa nascida em Icoaraci para promover o folclore do Boi Bumbá —, seguido pelas apresentações da quadrilha mirim Os Pimentinhas da 4ª Rua e do Boi Estrela Guia.
- 19h20 – Grupo Kûara: O ritmo e a dança ganham o palco principal.
- 19h30 – Quadrilha Brasileirinha: A tradicional agremiação assume a festa celebrando uma marca histórica de 41 anos de tradição.
- 20h – Quadrilha Império Junino de Outeiro: O público do distrito vizinho também marca presença para encantar os visitantes.
- 20h45 – Cia Amazônica de Danças: Um espetáculo repleto de energia e emoção focado nas raízes nortistas.
- Encerramento – Quadrilha Arrastapé Junino: O grupo promete contagiar o público e fechar a noite com chave de ouro.
Gastronomia, artesanato e economia local
Além do cardápio visual e musical, o festival contará com uma área totalmente dedicada à gastronomia típica e ao artesanato. O objetivo da coordenação é impulsionar a geração de renda e fortalecer a economia dos microempreendedores da comunidade local.
A iniciativa integra um conjunto de ações estratégicas para consolidar a Estação Cultural como um dos principais polos de difusão artística da região metropolitana. Vale lembrar que todas as atividades seguem a política de acesso gratuito, garantindo o lazer de forma democrática.
“A cultura popular, a música, a dança e a gastronomia se encontram nesta grande celebração. Por isso, convidamos toda a população a conhecer o espaço, vivenciar as tradições juninas e prestigiar os artistas que mantêm viva a nossa cultura”, finalizou Luciano Gomes.
Serviço:
Festival Junino da Estação Cultural de Icoaraci
Data: 21 de junho
Horário: 17h às 22h
Local: Estação Cultural de Icoaraci (R. Padre Júlio Maria, 937-995)
Entrada gratuita
Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag. Pará