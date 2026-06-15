Estação Cultural de Icoaraci celebra tradições juninas com 4º Festival Junino e 9 atrações gratuitas

Evento no próximo dia 21 terá cortejo de Boi Bumbá, gastronomia, artesanato e quadrilhas históricas como a Brasileirinha, que festeja 41 anos.

A Estação Cultural de Icoaraci já está em clima de festa e se prepara para realizar o 4º Festival Junino no próximo dia 21 de junho. Com uma programação diversa que reúne nove atrações, o evento busca aproximar a comunidade local, valorizar as tradicionais festividades de São João e celebrar a rica identidade cultural do povo paraense.

O diretor do espaço, Luciano Gomes, ressaltou a importância da consolidação do festival no calendário da região:

“Este é o quarto ano consecutivo em que realizamos este festival, que já se tornou uma tradição. É uma grande celebração da cultura popular, das manifestações culturais e dos folguedos juninos”, afirmou.

Programação completa e horários

A festividade foi pensada para receber toda a família, começando no fim da tarde e estendendo-se com apresentações folclóricas e de quadrilhas tradicionais:

17h – Arraial Infantil: A abertura fica por conta da diversão da criançada com a banda Trem da Fantasia.

A abertura fica por conta da diversão da criançada com a banda Trem da Fantasia. 18h – Cortejo e Cultura Popular: Início do cortejo do Projeto Boi de Barro — iniciativa nascida em Icoaraci para promover o folclore do Boi Bumbá —, seguido pelas apresentações da quadrilha mirim Os Pimentinhas da 4ª Rua e do Boi Estrela Guia.

Início do cortejo do Projeto Boi de Barro — iniciativa nascida em Icoaraci para promover o folclore do Boi Bumbá —, seguido pelas apresentações da quadrilha mirim Os Pimentinhas da 4ª Rua e do Boi Estrela Guia. 19h20 – Grupo Kûara: O ritmo e a dança ganham o palco principal.

O ritmo e a dança ganham o palco principal. 19h30 – Quadrilha Brasileirinha: A tradicional agremiação assume a festa celebrando uma marca histórica de 41 anos de tradição.

A tradicional agremiação assume a festa celebrando uma marca histórica de 41 anos de tradição. 20h – Quadrilha Império Junino de Outeiro: O público do distrito vizinho também marca presença para encantar os visitantes.

O público do distrito vizinho também marca presença para encantar os visitantes. 20h45 – Cia Amazônica de Danças: Um espetáculo repleto de energia e emoção focado nas raízes nortistas.

Um espetáculo repleto de energia e emoção focado nas raízes nortistas. Encerramento – Quadrilha Arrastapé Junino: O grupo promete contagiar o público e fechar a noite com chave de ouro.

Gastronomia, artesanato e economia local

Além do cardápio visual e musical, o festival contará com uma área totalmente dedicada à gastronomia típica e ao artesanato. O objetivo da coordenação é impulsionar a geração de renda e fortalecer a economia dos microempreendedores da comunidade local.

A iniciativa integra um conjunto de ações estratégicas para consolidar a Estação Cultural como um dos principais polos de difusão artística da região metropolitana. Vale lembrar que todas as atividades seguem a política de acesso gratuito, garantindo o lazer de forma democrática.

“A cultura popular, a música, a dança e a gastronomia se encontram nesta grande celebração. Por isso, convidamos toda a população a conhecer o espaço, vivenciar as tradições juninas e prestigiar os artistas que mantêm viva a nossa cultura”, finalizou Luciano Gomes.

Serviço:

Festival Junino da Estação Cultural de Icoaraci

Data: 21 de junho

Horário: 17h às 22h

Local: Estação Cultural de Icoaraci (R. Padre Júlio Maria, 937-995)

Entrada gratuita

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag. Pará