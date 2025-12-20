Diretoria da Festa é empossada pelo Arcebispo de Belém para o Círio 2026

A CERIMÔNIA OCORREU NA CASA DE PLÁCIDO NA NOITE DE SEXTA, DIA 19, E MARCOU O INÍCIO DOS PREPARATIVOS PARA A FESTIVIDADE

O tradicional evento de posse da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) aconteceu ontem, sexta-feira, 19, marcando o início da gestão responsável pela organização do Círio 2026, a 234ª edição da festividade. Após missa na Basílica Santuário, a cerimônia ocorreu na Casa de Plácido. Durante o evento, o coordenador do Círio 2026, Antônio Sousa, anunciou os casais que compõem sua equipe do próximo ano, sem alterações no número de casais, que permanece 35, e sem saída ou entrada de novos membros. Após o anúncio, o Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Júlio Akamine, empossou todos os membros. O Arcebispo Emérito de Belém, Dom Alberto Taveira, também esteve presente.

“Agora vamos dar início às reuniões gerais e com cada diretoria executiva para fecharmos o calendário de eventos e o planejamento para 2026 e pretendemos apresentar este calendário ainda em janeiro para a população”, ressalta Antônio Sousa, coordenador do Círio 2026.

A escolha da nova equipe foi feita pelo diretor-coordenador em conjunto com o diretor-presidente da DFN, Pe. Francisco Assis. A Diretoria da Festa de Nazaré é formada, tradicionalmente, por até 35 casais voluntários, incluindo cinco beneméritos, com perfis e profissões diversas, unidos pela missão de organizar uma das maiores manifestações religiosas do mundo. Os membros possuem mandato de um ano, exceto o coordenador e o coordenador anterior, ambos com permanência de dois anos, além dos beneméritos, cuja atuação é vitalícia.

O atual coordenador, Antônio Sousa, anunciado por Dom Alberto ao final da festividade de 2024, coordenou pela primeira vez o Círio em 2025, conduzindo as 14 procissões oficiais e todos os eventos do calendário da festa. Antônio e sua esposa, Rosa Sousa, participam da DFN há 21 anos. São casados há 40 anos, têm três filhos e dois netos, e já integraram as diretorias de decoração, eventos e evangelização. Há mais de uma década, atuam na diretoria de procissões.

Fundada em 1910, a Diretoria da Festa segue um regimento interno que define deveres e atribuições, assegurando o caráter voluntário e colaborativo da atuação de todos os membros. Ao longo da história, diferentes modelos de gestão foram adotados, até a consolidação da estrutura atual, composta por diretorias executivas e liderada pelo Diretor Presidente — sempre o vigário e reitor da Paróquia de Nazaré — e pelo Diretor Coordenador.

