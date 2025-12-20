sábado, dezembro 20, 2025
    Torcida do Corinthians faz festa no CT antes de viagem do elenco para o Rio

    Timão enfrentará o Vasco, neste domingo (21), pela final da Copa do Brasil no Maracanã

    Jairo Nascimento, da CNN Brasil, São Paulo

    Os torcedores do Corinthians se reuniram em frente ao CT Joaquim Grava, na zona leste de São Paulo, para celebrar a ida do Timão ao Rio de Janeiro para a partida final da Copa do Brasil.

    Centenas aguardam a saída do ônibus com a delegação rumo ao aeroporto neste sábado (20). O clube embacará para, neste domingo, enfrentar o Vasco, às 18h, no Maracanã.

    Os presentes cantaram músicas de apoio ao time que busca mais um título na Copa do Brasil. O momento foi registado pelo portal “Meu Timão”. Veja:

    O Corinthians publicou imagens gravadas com um drone sobre o CT.

    O atleta Ángel Romero agradeceu a presença da torcida. “Obrigado pela festa, Fiel! Buscaremos o título por vocês!”, publicou.

    Decisão

    A decisão da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco será neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã.

    Com o empate no duelo de ida por 0 a 0, quem vencer conquistará o torneio nacional. Em caso de nova igualdade, o campeão será definido por meio das penalidades.

     Reprodução / Instagram

