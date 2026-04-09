Doar cabelo é doar autoestima: como a sua solidariedade transforma a vida de vítimas de escalpelamento

Entrega de fios naturais para a Santa Casa ajuda na confecção de perucas e no processo de recuperação emocional de mulheres acolhidas em Belém.

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, referência desde 2005 no atendimento a vítimas de acidentes por escalpelamento, reforça a importância de um gesto simples, mas de impacto profundo: a doação de cabelos naturais. Por meio do Espaço Acolher, fios doados são transformados em perucas artesanais que ajudam a reconstruir a autoimagem de mulheres e crianças ribeirinhas que enfrentam as sequelas físicas e emocionais dessa tragédia.

O escalpelamento, geralmente causado pelo contato acidental do cabelo com o motor de embarcações sem proteção, retira não apenas o couro cabeludo, mas muitas vezes pálpebras, sobrancelhas e orelhas. Nesse contexto, a peruca atua como uma ferramenta terapêutica.

Um recomeço para quem vive nos rios

A história de Laria Costa Gonçalves, pescadora de Oeiras do Pará, ilustra a dor e a esperança de quem passa pelo processo. Vítima de um acidente em uma casa de forno de farinha no último dia 8 de março, ela relata a perda de sua identidade visual.

“Não sentir mais o meu cabelo, não ter meu cabelo cacheado, é uma tristeza sem tamanho. Mas aqui no Espaço Acolher, o trabalho das perucas é fundamental. Eu gostaria de chegar em casa com uma peruca especial para cobrir o acidente”, conta Laria.

Para a psicóloga Jureuda Guerra, a peruca é essencial para que a paciente consiga manter o convívio social. “A peruca devolve uma autoimagem, ajuda a manter o rosto que ela já teve e é fundamental no processo do tratamento. Às vezes, para conseguirem vir do interior a Belém, elas precisam estar com a peruca em dia para se sentirem seguras”, pontua.

A arte da transformação

O processo de confecção é liderado por Wilton Rocha, o “Wilton Peruqueiro”, especialista que trabalha de forma artesanal. Ele destaca que o cabelo é a vaidade e o “alto astral” da mulher. Para garantir a qualidade das peças, Wilton orienta que as doações sejam entregues amarradas com fio (e não ligas de borracha) e o mais breve possível após o corte.

Como doar corretamente?

Para que o cabelo seja aproveitado pelo projeto, a coordenação do Espaço Acolher solicita os seguintes cuidados:

Corte em mechas: O cabelo deve ser separado em mechas antes de cortar.

O cabelo deve ser separado em mechas antes de cortar. Amarre com fio: Use barbante ou linha para amarrar a mecha. Evite ligas (elásticos), pois elas podem quebrar os fios e causar perda de material.

Use barbante ou linha para amarrar a mecha. Evite ligas (elásticos), pois elas podem quebrar os fios e causar perda de material. Entrega rápida: Se possível, entregue o cabelo em até dois ou três dias após o corte.

Se possível, entregue o cabelo em até dois ou três dias após o corte. Local de entrega: As doações podem ser feitas diretamente no Espaço Acolher, localizado no prédio centenário da Santa Casa, em Belém.

Sobre o Espaço Acolher

Inaugurado em 2006, o local oferece 700 m² de estrutura adaptada para abrigar até 30 pessoas, entre vítimas e acompanhantes. Além de alojamento e alimentação, o espaço oferece acompanhamento psicossocial, equipe administrativa e o programa “Classe Hospitalar”, em parceria com a Seduc e Uepa, garantindo que crianças em tratamento não interrompam seus estudos.

O trabalho da Santa Casa é um marco de humanismo e solidariedade, transformando o trauma em um caminho de acolhimento e superação para as populações ribeirinhas do nosso estado.

Serviço – Quem desejar contribuir pode doar cabelos diretamente no Espaço Acolher da Fundação Santa Casa do Pará, na Avenida Generalíssimo Deodoro, 143, próximo da rua Oliveira Belo, bairro do Umarizal. Mais informações: (91) 98604-9963.