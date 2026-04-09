Reforço escolar: Alunos da rede estadual recebem novos cadernos de recomposição de aprendizagem

Material pedagógico exclusivo busca fortalecer o desempenho escolar e recuperar conteúdos em todas as regiões do estado.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) deu início, nesta semana, a uma das maiores operações logísticas e pedagógicas da rede pública paraense: a distribuição dos Cadernos de Recomposição das Aprendizagens. Com o objetivo de fortalecer o desempenho dos estudantes nos 144 municípios, a iniciativa prevê a entrega total de 3 milhões de exemplares, alcançando cerca de mil escolas em todo o estado.

Até o momento, mais de 700 mil cadernos já foram enviados aos polos regionais. O material, organizado em três volumes para cobrir os quatro bimestres do ano letivo, funciona como uma estratégia de reforço baseada nos resultados de avaliações em larga escala, servindo como suporte direto para alunos e professores.

Produção 100% Paraense

Um dos grandes diferenciais do projeto é a autoria do material. Segundo o secretário de Estado de Educação, Ricardo Sefer, os cadernos foram desenvolvidos integralmente por profissionais da própria rede de ensino do Pará.

“Na Seduc, quem faz os nossos livros são os próprios profissionais de educação do Pará. É um projeto que começou na gestão do Helder Barbalho e agora avança com a governadora Hana Ghassan”, destacou o titular da pasta.

Distribuição por Polos Regionais

A logística de entrega está organizada para atender diferentes etapas de ensino em pontos estratégicos do estado:

Polo Belém: Recebeu o maior volume inicial, com destaque para a 3ª série do Ensino Médio ( 393.568 cadernos ), visando a preparação para o Enem.

Recebeu o maior volume inicial, com destaque para a 3ª série do Ensino Médio ( ), visando a preparação para o Enem. Polo Marabá: Contemplado com mais de 131 mil unidades para o Ensino Médio e suporte aos 4º e 8º anos do Fundamental.

Contemplado com mais de para o Ensino Médio e suporte aos 4º e 8º anos do Fundamental. Polo Santarém: O Oeste paraense já conta com cerca de 130 mil exemplares distribuídos entre as séries prioritárias.

Alinhamento com o Enem e Avaliações Nacionais

O conteúdo pedagógico foi estruturado para garantir que os alunos paraenses estejam competitivos em níveis nacional e estadual. Os cadernos estão alinhados aos descritores do SisPAE e do Saeb, além de seguirem as diretrizes da BNCC e as competências exigidas pelo Enem.

Para Raimundo Oliveira, diretor do Cefor (Centro de Formação dos Profissionais da Educação Básica do Pará), a entrega representa um marco histórico. “Disponibilizamos um valioso recurso didático com foco na garantia dos direitos de aprendizagem, ao mesmo tempo em que valorizamos o professor da rede como autor da obra”, concluiu.

Serviço e Informações

Acompanhe o cronograma de entregas e outras ações da Seduc pelo site oficial ou pelas redes sociais da secretaria.

Site: seduc.pa.gov.br

seduc.pa.gov.br Abrangência: 144 municípios e cerca de mil escolas estaduais.

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