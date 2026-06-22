Dormiu? Campeão viraliza durante jogo da Espanha na Copa

Ex-jogador francês foi flagrado de olhos fechados durante partida Espanha x Arábia Saudita

Arthur Lage, da Itatiaia, parceiro da CNN Brasil

O ex-jogador Youri Djorkaeff, campeão do mundo pela França, viralizou na Copa do Mundo após ser flagrado numa suposta soneca nas tribunas do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. A cena inusitada aconteceu neste domingo (21), durante a partida entre Espanha e Arábia Saudita, e repercutiu nas redes sociais.

Atualmente, Djorkaeff atua como conselheiro de futebol da Fifa. Ele acompanhava o confronto que terminou em goleada espanhola ao lado de outra lenda do futebol, o espanhol Fernando Hierro, e do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

A imagem do ex-atleta dormindo rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando diversos comentários e memes entre os internautas que acompanhavam a transmissão da partida.

O jogo e a goleada da Espanha

Em campo, a seleção espanhola demonstrou superioridade e não deu chances à Arábia Saudita. Com um primeiro tempo dominante, a Fúria abriu 3 a 0 no placar, com gols de Yamal e dois de Oyarzabal. Na etapa final, um gol contra de Al-Tambakti selou a goleada por 4 a 0.

Quem é Youri Djorkaeff?

Youri Djorkaeff foi uma das figuras-chave da geração que levou a França ao auge do futebol mundial. O meia foi peça fundamental na campanha vitoriosa da Seleção Francesa na Copa do Mundo de 1998 e na conquista da Eurocopa de 2000. Em sua carreira internacional, Djorkaeff disputou 82 jogos e marcou 28 gols pela França.

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