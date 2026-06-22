domingo, junho 21, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Dormiu? Campeão viraliza durante jogo da Espanha na Copa

Ex-jogador francês foi flagrado de olhos fechados durante partida Espanha x Arábia Saudita

Arthur Lage, da Itatiaia, parceiro da CNN Brasil

O ex-jogador Youri Djorkaeff, campeão do mundo pela França, viralizou na Copa do Mundo após ser flagrado numa suposta soneca nas tribunas do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. A cena inusitada aconteceu neste domingo (21), durante a partida entre Espanha e Arábia Saudita, e repercutiu nas redes sociais.

Atualmente, Djorkaeff atua como conselheiro de futebol da Fifa. Ele acompanhava o confronto que terminou em goleada espanhola ao lado de outra lenda do futebol, o espanhol Fernando Hierro, e do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

A imagem do ex-atleta dormindo rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando diversos comentários e memes entre os internautas que acompanhavam a transmissão da partida.

O jogo e a goleada da Espanha

Em campo, a seleção espanhola demonstrou superioridade e não deu chances à Arábia Saudita. Com um primeiro tempo dominante, a Fúria abriu 3 a 0 no placar, com gols de Yamal e dois de Oyarzabal. Na etapa final, um gol contra de Al-Tambakti selou a goleada por 4 a 0.

Quem é Youri Djorkaeff?

Youri Djorkaeff foi uma das figuras-chave da geração que levou a França ao auge do futebol mundial. O meia foi peça fundamental na campanha vitoriosa da Seleção Francesa na Copa do Mundo de 1998 e na conquista da Eurocopa de 2000. Em sua carreira internacional, Djorkaeff disputou 82 jogos e marcou 28 gols pela França.

Reprodução/Redes sociais

WEB-BANNERS-POSTÃO_BANNER-BiLLBOARD-300X100
Artigo anterior
“Queria poder jogar com 3 goleiros”, diz técnico do Iraque sobre a França
Próximo artigo
Ômega-3 tem mito derrubado: suplemento não melhora memória ou cognição

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,534FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
sos-mulher-320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315