Ômega-3 tem mito derrubado: suplemento não melhora memória ou cognição

“No Mediterrâneo, altos níveis de ômega-3 são fortes indicadores de boa cognição. Mas as pessoas no Mediterrâneo não tomam suplementos. Elas comem peixes gordos”, diz o doutor Hussein Yassine

Sandee LaMotte, da CNN

Se você toma suplementos de ômega-3, como óleo de peixe ou algas, para prevenir o Alzheimer e a demência, fique atento: um novo estudo clínico constatou que esses suplementos não melhoraram a memória, a cognição ou a perda de células cerebrais.

“Suplementos de ômega-3 usados ​​como uma solução ineficaz não funcionam”, disse o autor principal do estudo, Dr. Hussein Yassine, professor titular da Cátedra Volke de Neurologia na Escola de Medicina Keck da Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles.

“Mesmo quando observamos altos níveis de ômega-3 no cérebro do grupo tratado, isso não melhorou a cognição”, disse Yassine, diretor do Centro de Saúde Cerebral Personalizada de Keck.

O que funciona? Otimizar a saúde com exercícios, redução do estresse, sono de qualidade e uma dieta à base de plantas, além de adicionar ômega-3 proveniente de peixes gordos, nozes e sementes, disse ele.

“No Mediterrâneo, altos níveis de ômega-3 são fortes indicadores de boa cognição”, disse Yassine. “Mas as pessoas no Mediterrâneo não tomam suplementos. Elas comem peixes gordos, praticam exercícios, encontram-se com amigos e vivem devagar, com menos estresse.”

“Nesse contexto, os ômega-3 se destacam, ajudando o cérebro”, acrescentou. “Mas se você segue uma dieta ocidental típica, com fast food, não se exercita e está estressado o dia todo por causa do trabalho, nosso estudo mostrou que ter mais ômega-3 no cérebro não faz diferença.”

Após anos de mensagens públicas sobre como o óleo de peixe ou os suplementos de algas poderiam proteger contra a demência, é hora de refinar nosso pensamento, disse o Dr. Richard Isaacson, pesquisador na área de prevenção do Alzheimer e diretor de pesquisa do Instituto de Doenças Neurodegenerativas da Flórida.

“Os ômega-3 são absolutamente essenciais para uma saúde cerebral ideal, especialmente para pessoas com o gene APOE4, que aumenta o risco de desenvolver Alzheimer”, disse Isaacson, que não participou da nova pesquisa. “No entanto, este estudo mostra que eles não funcionam bem em pessoas que ainda não otimizaram sua saúde.”

A Organização Global para EPA e DHA Ômega-3 (GOED, na sigla em inglês), que representa a indústria de ômega-3, disse à CNN por e-mail que o estudo deve ser considerado no contexto do “conjunto completo de evidências sobre ômega-3 e seus efeitos cognitivos”.

“Por exemplo, uma revisão de 33 estudos observacionais e ensaios clínicos randomizados constatou um efeito protetor da suplementação com ômega-3 EPA/DHA na progressão da doença de Alzheimer”, disse Elana Natker, vice-presidente de comunicações da GOED.

“Os ômega-3 EPA e DHA, importantes ácidos graxos encontrados em suplementos de óleo de peixe, estão entre os nutrientes mais estudados, com mais de 50.000 artigos publicados e 5.000 ensaios clínicos, e existe um conjunto considerável de literatura que associa os ômega-3 a resultados cognitivos positivos ”, disse Natker.

Por que os ácidos graxos ômega-3 são essenciais?

Os ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 são essenciais para a sobrevivência de qualquer animal. Em humanos, eles reduzem a pressão arterial, aumentam o colesterol bom, mantêm a saúde celular e diminuem o risco de câncer, demência e doença de Alzheimer.

Os ômega-3 são cruciais para a saúde cerebral. Até 60% do cérebro humano é composto por lipídios, ou gorduras. Cerca de 35% dessas gorduras são ômega-3, segundo especialistas . No entanto, o corpo não produz ômega-3 por conta própria. Em vez disso, esses ácidos graxos devem ser obtidos de alimentos como salmão, arenque, cavala, sardinha, nozes, sementes de chia e linhaça.

Muitas pessoas não consomem peixes gordos, sementes e nozes em quantidade suficiente, por isso a suplementação se tornou comum. Os suplementos de óleo de peixe fornecem ácido eicosapentaenoico (EPA) e ácido docosahexaenoico (DHA). Os dois têm funções diferentes: o EPA combate a inflamação e promove a saúde do coração, enquanto o DHA é um componente estrutural essencial para o cérebro, os olhos e o sistema nervoso central. Os suplementos veganos contêm óleo de algas, extraído de algas marinhas, que também é uma fonte de EPA e DHA.

Cápsulas de óleo de chia, cânhamo e linhaça fornecem um terceiro tipo de ômega-3 chamado ácido alfa-linolênico, ou ALA, um antioxidante com a importante função de transformar alimentos em energia. Também é benéfico para o coração — o risco de morte por doenças cardíacas diminui em 10% para cada grama de ALA consumida por dia, de acordo com a Cleveland Clinic .

As nozes cruas são uma excelente fonte. Uma porção de 30 gramas, ou cerca de 14 metades de nozes, fornece 2,5 gramas de ALA, quase o dobro da quantidade diária recomendada .

As nozes também fornecem magnésio, manganês, cobre, vitamina B6 e uma série de outros nutrientes — uma característica fundamental dos alimentos integrais que, segundo especialistas, os suplementos não conseguem igualar.

O salmão selvagem, por exemplo, contém proteínas, vitaminas A, D e B-12, e minerais essenciais como selênio e potássio — além de ômega-3 de alta qualidade.

“Quando você obtém ômega-3 através do consumo de peixe, você não está ingerindo apenas um nutriente isolado; você está consumindo o peixe inteiro”, disse Yassine.

“Mas tem que fazer parte de um estilo de vida saudável. Se pegarmos esse salmão e fritarmos, ele não vai mais valer a pena. Você pode quebrar os ômega-3 fritando o peixe, ou pode neutralizá-los comendo batatas fritas ao lado.”

‘Uma gota no oceano’

Os resultados do ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo — considerado o padrão ouro da ciência — foram publicados na quinta-feira no periódico ebioMedicine, da revista The Lancet .

O estudo dividiu 365 pessoas sem demência, com idades entre 55 e 80 anos, em grupos de tratamento e placebo. Todas apresentavam níveis extremamente baixos de ômega-3 e pelo menos um fator de risco para demência, como obesidade, sedentarismo, hipertensão ou colesterol alto.

Quase 50% tinham pelo menos uma cópia do gene APOE4 — um grupo que provavelmente será o mais beneficiado com a suplementação, pois seus cérebros têm dificuldade em processar gorduras de forma eficiente, disse Isaacson.

O grupo de tratamento recebeu um suplemento de ômega-3 à base de algas em alta dose (2.000 miligramas de DHA) diariamente durante 24 meses. O grupo de controle tomou um placebo pelo mesmo período. Ambos os grupos também tomaram um complexo de vitamina B.

Todos os participantes foram submetidos a exames de ressonância magnética cerebral, coleta de sangue e testes cognitivos em vários momentos ao longo do estudo.

Os testes mostraram que os níveis de ômega-3 nos glóbulos vermelhos aumentaram de 4,9% para 11% naqueles que tomaram o suplemento. As medições dos níveis de DHA no líquido cefalorraquidiano, que envolve o cérebro, aumentaram em média 17% após seis meses, confirmando que o ômega-3 atingiu o objetivo pretendido. Os mesmos aumentos foram observados em pessoas com o gene APOE4, consideradas as que mais se beneficiam da suplementação.

Apesar das evidências de que os níveis de ômega-3 aumentaram no cérebro das pessoas que tomaram o suplemento, não houve melhorias na cognição ou no tamanho do hipocampo, o centro da memória no cérebro.

“Na verdade, não houve diferença real entre as pessoas que tomaram um suplemento de ômega-3 e aquelas que tomaram um placebo”, disse Yassine.

Os resultados mostram que a suplementação com ômega-3 é como uma “gota no oceano” para pessoas que não se exercitam, têm uma dieta rica em alimentos ultraprocessados ​​e estão acima do peso, apresentando sinais de doenças crônicas, disse Isaacson.

“O que eu digo aos meus pacientes é que, se uma pessoa com uma ou mais cópias da variante genética APOE4 tem baixos níveis sanguíneos de ômega-3 e, no geral, é saudável, ainda pode se proteger contra o risco de Alzheimer e demência comendo peixes gordos duas vezes por semana e tomando um suplemento de ômega-3 de alta qualidade”, disse ele. “Mas se ela tem um estilo de vida pouco saudável, como a população deste estudo, um suplemento de ômega-3 simplesmente não vai funcionar.”

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