Elon Musk anuncia live com Donald Trump na rede social X

O empresário Elon Musk se reunirá com Donald Trump e transmitirá o evento ao vivo pela rede social X, da qual é proprietário, três anos depois de o ex-presidente ter sido banido da plataforma.

A notícia foi confirmada nesta sexta-feira (31) por Musk, que citou no X um artigo do jornal The New York Post sobre o assunto dizendo: “Isso vai ser interessante”.

Ainda não se sabe a data, nem se haverá moderadores participando da conversa, na qual Trump também responderá a perguntas enviadas ao vivo pelos usuários.

A plataforma planeja transmitir ao vivo um evento semelhante com Robert Kennedy Jr., candidato independente nas próximas eleições presidenciais dos EUA em novembro.

O anúncio foi feito um dia depois de Trump ter sido condenado por 34 crimes de falsificação de registros comerciais relacionados ao pagamento de suborno a uma ex-atriz pornô para proteger sua candidatura presidencial de 2016.

Com o veredicto, ele se tornou o primeiro ex-presidente do país a ser condenado em um julgamento criminal. Trump se declara inocente e diz que decisão foi “manipulada”.

A conversa entre os dois empresários também é significativa porque a conta de Trump foi suspensa no X (então Twitter) depois do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. No entanto, Musk reverteu essa suspensão quando comprou a rede social em 2022. Ainda assim, o político republicano só retornou ao X em agosto de 2023 e não postou nada desde então.

Além disso, Trump propôs dar a Musk um cargo de conselheiro se ele vencer as eleições de novembro, segundo o The Wall Street Journal.

Esse eventual cargo de Musk, ainda não especificado, teria a ver com a segurança das fronteiras ou com a economia, as duas questões que mais preocupam o proprietário das empresas Tesla e Space X.

O convite a Trump faz parte da estratégia de Musk de focar a plataforma na esfera política e atrair novos usuários.

Com este intuito, o empresário já se reuniu em outras ocasiões com figuras políticas como o presidente da Argentina, Javier Milei, e o líder do partido espanhol Vox, Santiago Abascal, e de fato já teve uma reunião com Trump em março.

De acordo com The Wall Street Journal, o X convidou Joe Biden para participar de tal evento, mas o atual presidente americano recusou a oferta.

*EFE

Fonte: Pleno news/ Foto: EFE/EPA/PETER FOLEY