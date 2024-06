Morre Tonny Brasil, ícone do Brega Paraense

O cantor e compositor Tonny Brasil, uma das figuras mais icônicas do brega paraense, faleceu neste domingo, 2 de junho. A informação foi confirmada por familiares do artista, embora a causa da morte ainda não tenha sido divulgada.

Tonny Brasil era conhecido por suas contribuições significativas ao gênero musical brega, com diversas composições gravadas por artistas renomados como Banda Calypso, Wanderley Andrade e Gaby Amarantos. Sua música e seu estilo inconfundível deixaram uma marca indelével na cultura musical do Pará e no coração de seus fãs.

Nas redes sociais, Marcos Maderito, sobrinho de Tonny Brasil e também um nome de destaque na música paraense com projetos como o grupo Gang do Eletro, lamentou a perda do tio e expressou sua gratidão pelo legado deixado por ele. “…Eu te amarei e sou Grato a tudo que o SENHOR me deixou na minha vida musical.. Como vc me falou que serei o seu HERDEIRO DO TECNOBREGA, Lhe prometo que não vou deixar esse seu LEGADO morrer ..”, declarou Maderito.

A morte de Tonny Brasil representa uma grande perda para o cenário musical paraense e nacional. Amigos, familiares e fãs do artista estão em luto, enquanto homenagens ao seu trabalho e à sua influência no brega paraense se multiplicam nas redes sociais.

