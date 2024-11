Ely Ribeiro é a Empreendedora do Ano 2024 pelo CME

A 26ª Edição do Prêmio Mulher Empreendedora do Ano – CME foi anunciada na última

terça-feira, 05 de novembro, onde a Empresária Ely Ribeiro foi eleita como a

Empreendedora do Ano 2024.



Ely comentou sobre como foi ser escolhida como a Empreendedora do Ano 2024: “Ser

eleita a Mulher Empreendedora do Ano de 2024 pelo Conselho da Mulher Empresária da

Associação Comercial do Pará é uma honra que me enche de alegria e gratidão. Cheguei a

Belém há 21 anos, com sonhos e a vontade de construir uma história. Esse

reconhecimento, vindo de mulheres tão inspiradoras, representa mais que uma conquista;

ele simboliza o compromisso que assumi de contribuir para um ambiente de negócios

transformador. Agradeço de coração a cada associada do CME que acredita nesse

propósito e fortalece essa jornada que construímos juntas.”



O evento é uma tradição do Conselho da Mulher Empresária de Belém, onde as associadas

e Diretoras votam para eleger quem será a ganhadora do prêmio. A cerimônia de premiação ocorrerá em março de 2025.