VI Conferência Paraense de Contabilidade abordará transformação contábil com foco em tecnologia e sustentabilidade

Belém, novembro de 2024 – O Conselho Regional de Contabilidade do Pará

(CRC-PA) promove nos dias 29 e 30 de novembro a VI Conferência Paraense de

Contabilidade, um dos eventos mais aguardados pelo setor contábil da região.

Com o tema “Transformação Contábil: Navegando pela Tecnologia e

Sustentabilidade no Mundo Digital”, a conferência será realizada no Hangar –

Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, e conta com a parceria

da feira Para Negócios e apoio do SESCON-PA.



A conferência reunirá profissionais da área contábil, acadêmicos e estudantes

para discutir os novos rumos da contabilidade em um mundo cada vez mais

digital e sustentável. Entre os tópicos abordados, destacam-se as inovações

tecnológicas que estão transformando a prática contábil, as melhores práticas

de sustentabilidade aplicáveis ao setor e as competências necessárias para os

profissionais que desejam se destacar neste novo cenário.



De acordo com o CRC-PA, a VI Conferência Paraense de Contabilidade é uma

oportunidade única para profissionais da área atualizarem seus conheciment

e expandirem suas redes de contato, além de se prepararem para os desafios

oportunidades de um mercado cada vez mais exigente e dinâmico. O evento

promete uma programação rica em palestras e workshops com especialistas

renomados, que compartilharão suas experiências e insights sobre o futuro da

contabilidade.

Inscrições e valores

Os interessados ainda têm a chance de garantir sua participação na

conferência. As inscrições estão abertas, e os valores são acessíveis, com uma

taxa especial de R$ 120,00 para estudantes. Esta iniciativa visa incentivar o

envolvimento dos futuros profissionais da contabilidade e contribuir para sua

formação.



Para mais informações e inscrições, acesse o site do CRC-PA e acompanhe as

redes sociais do conselho.

www.crcpa.org.br

@crcpaoficial