José Luiz Datena deixa a Band após 30 anos na emissora

Após fracassar na tentativa de ingressar na política e perder as eleições para a Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena também não será mais apresentador da Band. O comunicador vai deixar a emissora após 30 anos.

O anúncio foi feito após reunião na manhã desta quinta-feira (28) com Rodolfo Schneider, diretor de jornalismo. Já estava decidido que o comando do Brasil Urgente seguiria com Joel Datena, filho do veterano. Porém, estava em aberto se o contrato seria renovado após o próximo dia 30 de novembro.

Por meio de nota, a emissora disse que a decisão foi em “comum acordo”.

– Em comum acordo, Band e o apresentador José Luiz Datena encerram o contrato. Datena comandou com sucesso e grande audiência durante anos o programa Brasil Urgente, assim como participou brilhantemente de coberturas esportivas e programas de entretenimento – diz o comunicado.

– A Band reforça o enorme carinho por Datena e os laços de amizade com o profissional, que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos – finalizou.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Band