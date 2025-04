Marabá comemora seus 112 anos com atrações musicais e nascimento de trigêmeos

A cidade de Marabá completou, 112 anos neste sábado (05), na mesma data foi registrado o nascimento de trigêmeos, Augusto, Álvaro e Analice são os nomes das crianças que nasceram no Hospital Regional do Sudoeste do Pará Dr Geraldo Veloso (HRSP), unidade que é referência em partos de alta complexidade, e que obteve sucesso em seu comprometimento de cuidado com as vidas que recebem e também de suas mães, o hospital também oferece pré-natal e exames avançados.

A cidade comemora que o episódio trouxe ainda mais alegria para a comemoração de aniversário, o município de marabá reuniu mais de 48 mil pessoas, e celebrou os 112 anos com uma programação ampla que incluiu shows musicais no Estacionamento do Ginásio da Folha 16 em Nova Marabá, entre as atrações musicais se apresentaram o cantor Nattan que fez show no dia (04), a banda Som e Louvor voltados ao público cristão entre outras atrações musicais. As comemorações começaram no dia (04) e foram até o dia (06) domingo, que contou com apresentação da Carajás Marabá Orquestra na praça São Félix de Valois, ainda no dia (05) foi realizado pela manhã o tradicional café da manhã na orla Encontro dos Rios na Marabá Pioneira.

Segundo a prefeitura de Marabá, durante todo o mês de abril, a cidade também vai receber entrega de várias obras como escolas e pavimentações de vias “o povo de marabá pode ter certeza que vamos comemorar esta data com grandes shows e entregas importantes” disse Toni Cunha Prefeito de Marabá.

Por: Thays Garcia

foto: Divulgação Prefeitura de Marabá