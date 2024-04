Embaixador de Israel diz estar “desapontado” com postura do Brasil

Embaixador israelense no Brasil, Daniel Zonshine afirmou ter se sentido “desapontado” com a posição do Ministério das Relações Exteriores do governo Lula (PT) diante dos ataques perpretados pelo Irã contra o Estado judeu neste sábado (12).

Em entrevista à GloboNews, o diplomata frisou esperar que o Brasil faça uma condenação explícita à ofensiva iraniana.

– Não é a primeira vez que Irã está envolvido em ações contra Israel. Primeira vez que está fazendo isso de uma maneira direta, do território dela para o território israelense. Então, a expectativa é pelo menos ouvir qualquer condenação para esta coisa, em que aumentou o nível do envolvimento do Irã neste conflito que Israel está envolvido aqui no Oriente Médio. Infelizmente, não ouvimos nenhuma condenação nesta mensagem do Itamaraty. Isso é uma coisa [que nos deixa] um pouco desapontados – assinalou Zonshine.

Em nota sobre o ataque neste sábado, o Palácio do Itamaraty manifestou “grave preocupação” com o cenário no Oriente Médio, entretanto, evitou condenar o Irã.

– O governo brasileiro acompanha, com grave preocupação, relatos de envio de drones e mísseis do Irã em direção a Israel, deixando em alerta países vizinhos como Jordânia e Síria. Desde o início do conflito em curso na Faixa de Gaza, o Governo brasileiro vem alertando sobre o potencial destrutivo do alastramento das hostilidades à Cisjordânia e para outros países, como Líbano, Síria, Iêmen e, agora, o Irã – diz o comunicado.

O posicionamento brasileiro, que passa bem longe daquele emitido por outras nações ocidentais como França, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos, que condenaram veementemente a postura do Irã, retrata a relação diplomática atual entre Brasil e Israel, que piorou depois que o presidente Lula comparou a resposta de Israel aos ataques do Hamas ao massacre de judeus pelos nazistas.

Fonte: Pleno News/ Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados