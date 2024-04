AO VIVO | PAYSANDU X REMO | FINAL PARAZÃO 2024 | 14.04.24

Dando fim à série de quatro Re-Pas consecutivos, chegou o grande dia! Chuva ou faça sol, é hora de decidir quem será o Campeão Paraense de 2024! Paysandu e Remo se enfrentam na tarde deste domingo (14), às 17h, no Estádio do Mangueirão, para o jogo de volta da final do campeonato.

No primeiro jogo da final, o Paysandu conquistou uma importante vantagem ao vencer o Remo por 2 a 0. Com esse resultado, o Papão pode até perder por um gol de diferença na volta para ficar com o título.

O Remo não vive seu melhor momento, mas mostrou raça e força durante a disputa pela Copa Verde. No primeiro jogo, as equipes empataram sem gols. Já no segundo, o placar ficou em 1 a 1, levando a disputa para os pênaltis. Nessa etapa, o Paysandu venceu por 4 a 3, garantindo vaga na final do torneio.

A grande final deste domingo marca o último Re-Pa de 2024! A pergunta que não quer calar é: quem vai levantar a taça de campeão?

Foto: Divulgação

Por: Marina Moreira