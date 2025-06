Pé-de-Meia: nascidos em novembro e dezembro recebem hoje mais uma parcela de R$ 200

Os estudantes da rede pública nascidos em novembro e dezembro recebem, nesta segunda-feira (2), a segunda parcela do incentivo-frequência do programa Pé-de-Meia. O pagamento de R$ 200 é liberado para quem mantém frequência mínima de 80% nas aulas do mês de referência.

Somada ao incentivo-matrícula, esta já é a terceira parcela paga em 2025. Ao todo, cerca de 3,4 milhões de estudantes devem receber o benefício, que é depositado automaticamente em conta poupança aberta pela Caixa Econômica Federal, podendo ser movimentado via Caixa Tem ou presencialmente, dependendo da idade do estudante.

O Pé-de-Meia não exige inscrição: o governo federal cruza automaticamente os dados de matrícula e do Cadastro Único (CadÚnico) para definir quem tem direito. O objetivo do programa é incentivar a permanência e a conclusão do ensino médio, com um benefício que pode chegar a até R$ 9,2 mil ao final da etapa.

Além das nove parcelas mensais de R$ 200, o programa prevê um incentivo de conclusão de R$ 1 mil por ano letivo e um bônus de R$ 200 para quem realizar o Enem ao fim do 3º ano.

As informações sobre os pagamentos podem ser consultadas nos aplicativos Jornada do Estudante, Caixa Tem ou Benefícios Sociais.

Na última semana, o Ministério da Educação enviou mensagens para mais de 655 mil estudantes que ainda não acessaram suas contas. O MEC reforça a importância de acompanhar as notificações para garantir o recebimento do benefício.

Imagem: Divulgação