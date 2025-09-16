Equatorial Pará inaugura nova agência de atendimento na Pedreira

Em novo endereço no bairro, local tem plataformas digitais para clientes acessarem diversos serviços com conforto, comodidade e acessibilidade.

Desde o início de setembro, os moradores do bairro da Pedreira, em Belém, passaram a contar com uma nova agência de atendimento da Equatorial. Com um investimento de R$ 680 mil, o novo espaço, onde o público tem acesso a diversos serviços de forma rápida e eficiente, é moderno, amplo, climatizado e acessível para pessoas com deficiência. A agência, que é a maior do estado, fica localizada em novo endereço, na avenida Pedro Miranda, 849, entre Timbó e Vileta.

No local, os clientes têm acesso a dispositivos eletrônicos que servem para a realização de diversos serviços da distribuidora, como pedido de ligação nova, troca de titularidade, negociação de débitos, atualização cadastral, solicitação de reativação e muitos outros.

Vale destacar que a Equatorial Pará também disponibiliza colaboradores para auxiliar aqueles que buscam um atendimento mais ágil, mas que porventura ainda encontram dificuldade com os aparelhos.

De acordo com Luciana Carmo, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, o novo espaço proporciona maior praticidade e eficiência no atendimento ao público.

“Estamos sempre atentos às necessidades dos nossos clientes. Investimos em tecnologia e em atendimento humanizado para garantir que cada pessoa seja atendida com agilidade e qualidade. Queremos que o cliente se sinta acolhido e tenha autonomia para resolver suas demandas com facilidade”, afirma Luciana Carmo.

Canais de atendimento

Além da agência, a Equatorial Pará possui outros canais de atendimento. Hoje, a distribuidora disponibiliza além do site www.equatorialenergia.com.br, o WhatsApp, com a assistente virtual Clara por meio do (91) 3217-8200, o APP Equatorial, que está disponível nas lojas Android e IOS.

Nestes ambientes digitais, os clientes também podem acessar serviços diversos, como segunda via de conta, solicitação de ligação nova, pagamento de conta por meio do cartão de crédito, troca de titularidade, alteração de vencimento, entre outros.