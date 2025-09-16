Projeto de captação de água da chuva no Combu avança e promete transformar vida de comunidades tradicionais

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) está apresentando resultados importantes no projeto “Água para Todos”, que instala sistemas de captação de água da chuva na Ilha do Combu, em Belém. A iniciativa tem como meta garantir água potável para moradores, escolas, unidades de saúde e empreendimentos da sociobiodiversidade, fortalecendo tanto a saúde pública quanto os modos de vida tradicionais.

O sistema inovador, chamado PluGoW, foi desenvolvido pela startup Pluvi Soluções Ambientais Inteligentes. Cada reservatório pode armazenar até 5 mil litros e funciona de maneira autônoma com energia solar, o que reduz dependência de fontes externas de energia e possibilita operação em locais com infraestrutura limitada.

Segundo Semas, serão instalados dez reservatórios distribuídos em pontos estratégicos da ilha escolas, unidades de saúde, comunidades tradicionais e empreendimentos ligados à bioeconomia, como artesanato, turismo local e agroextrativismo. A previsão é beneficiar diretamente cerca de 1.200 pessoas.

Outra novidade é que foi firmada parceria com a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) para monitoramento da qualidade da água coletada. O laboratório responsável, LAMIN, fará análises mensais e emitirá laudos técnicos, garantindo transparência e segurança para quem utilizará o sistema.

Moradores da ilha relatam que, apesar de estarem cercados por rios e igarapés, enfrentavam grande dificuldade em obter água potável. Nas comunidades escolares, por exemplo, a água usada para beber, cozinhar, lavar utensílios e para higiene dependia de fontes de qualidade duvidosa.

Além do impacto direto na saúde, o projeto estimula a autonomia local (com gestão comunitária dos sistemas), reduz riscos de contaminação hídrica, e contribui para políticas de adaptação climática, saneamento e justiça ambiental. Também se insere no Programa Regulariza Pará, que articula ações de ordenamento ambiental, sustentabilidade e governança.

Imagem: Agência Pará