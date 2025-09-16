terça-feira, setembro 16, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Governador vistoria nova ponte entre Icoaraci e Outeiro, que entra na fase de conclusão

O governador do Pará, Helder Barbalho, realizou na manhã desta segunda-feira (15) uma visita técnica às obras da nova ponte estaiada que ligará os distritos de Icoaraci e Outeiro, em Belém. Durante a vistoria, o governador destacou a importância da infraestrutura para a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população, ressaltando que a ponte permitirá reorganizar completamente o deslocamento entre os distritos.

Com 92% das obras concluídas, a ponte estaiada é considerada um marco para o desenvolvimento e integração do Estado, com os objetivos de potencializar a mobilidade, infraestrutura, agilidade e o turismo na região. A construção da ponte é um investimento do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra).

A nova estrutura, que substituirá a atual travessia fluvial, promete reduzir significativamente o tempo de deslocamento entre os dois distritos, além de impulsionar a economia local, facilitando o transporte de mercadorias e fortalecendo o comércio regional. A previsão é que a obra seja concluída dentro do cronograma, tornando-se mais um marco de progresso e integração para Belém e para todo o Estado.

Imagem: Agência Pará

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Governo e Airbnb orientam anfitriões contra preços abusivos durante a COP 30 em Belém
Próximo artigo
Equatorial Pará inaugura nova agência de atendimento na Pedreira

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,278FansLike
3,606FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315