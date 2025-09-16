Governador vistoria nova ponte entre Icoaraci e Outeiro, que entra na fase de conclusão

O governador do Pará, Helder Barbalho, realizou na manhã desta segunda-feira (15) uma visita técnica às obras da nova ponte estaiada que ligará os distritos de Icoaraci e Outeiro, em Belém. Durante a vistoria, o governador destacou a importância da infraestrutura para a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população, ressaltando que a ponte permitirá reorganizar completamente o deslocamento entre os distritos.

Com 92% das obras concluídas, a ponte estaiada é considerada um marco para o desenvolvimento e integração do Estado, com os objetivos de potencializar a mobilidade, infraestrutura, agilidade e o turismo na região. A construção da ponte é um investimento do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra).

A nova estrutura, que substituirá a atual travessia fluvial, promete reduzir significativamente o tempo de deslocamento entre os dois distritos, além de impulsionar a economia local, facilitando o transporte de mercadorias e fortalecendo o comércio regional. A previsão é que a obra seja concluída dentro do cronograma, tornando-se mais um marco de progresso e integração para Belém e para todo o Estado.

Imagem: Agência Pará