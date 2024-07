Espaço São José Liberto recebe nova edição da Dança Circular no domingo

No próximo domingo, 07, das 10h às 12h, o Espaço São José Liberto (ESJL) receberá mais uma edição da Dança Circular, coordenada pela psicoterapeuta Ana Lúcia Rubim. Com entrada franca, o público poderá participar da atividade, que acontece sempre no 1º e 3º domingos de cada mês.

A programação conta com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), responsável pela gestão do Espaço São José Liberto (ESJL).

As danças circulares são movimentos coletivos para integrar pessoas em uma roda, visando ampliar o conhecimento, bem-estar físico e fortalecer valores como empatia, compreensão e sentimentos de pertencimento, favorecendo o equilíbrio entre o corpo e a mente.

Serviços – O Espaço São José Liberto, situado na Praça Amazonas, Bairro do Jurunas, é uma referência cultural, turística e do patrimônio arquitetônico de Belém. O local abriga o Jardim da Liberdade, a cela Memorial Cinzeiro, lojas de comercialização de joias artesanais, a Casa do Artesão, o anfiteatro Coliseu das Artes e o Museu de Gemas do Pará. A visitação é gratuita, aberta ao público de terça a sábado, das 10h às 18h, e aos domingos e feriados de 10h às 14h.

O agendamento de eventos no Espaço pode ser realizado, por meio do e-mail esjl@sedeme.pa.gov.br

