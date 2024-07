Governo do Estado faz a maior entrega de benefício habitacional da história

O Governo do Estado realizou nesta quarta-feira, 3, a maior entrega de benefícios do Programa “Sua Casa”, segundo o governador, Helder Barbalho. No dia de hoje, mais de 2.300 famílias da capital paraense, Belém, foram contempladas com o benefício que garante a construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação da moradia.

A entrega dos cheques foi realizada pelo chefe do Executivo Estadual, que destacou que esta é a maior entrega do “Sua Casa”, ao longo de todo o programa.

“São mais de 2.300 famílias, apenas em Belém, contempladas com o investimento de mais de R$ 20 milhões em crédito habitacional, material de construção, pagamento de mão de obra. Isto atende às milhares de famílias contempladas que agora vão poder reformar ou construir suas casas. Além disso, o benefício também aquece a economia do Estado, movimentando estes recursos na comercialização dos materiais de construção, e garantindo emprego e renda, pois parte do benefício vai para o pagamento da mão de obra da construção civil. Com isto, buscamos garantir com que as famílias mais vulneráveis, aqueles que mais precisam, sejam priorizadas com o melhoramento da sua moradia e com isso, vivam em um espaço com dignidade, ampliando o seu imóvel” disse o governador.

O investimento desta entrega do Sua Casa é superior a R$ 20 milhões conforme o diretor-presidente da Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab) Cohab, Luis André Guedes. “A entrega garante inclusão social, uma vez que entregamos o benefício do programa Sua Casa às famílias de baixa renda, que precisam melhorar a qualidade de vida, que não têm condições de ter uma ampliação, uma reforma, muitas também realiza a construção das suas casas, já que muitos vivem em residências que não têm a mínima condição de moradia. Então, por meio do Sua Casa, o Estado garante a construção para elas, que elas possam sair de uma casa de madeira, de uma casa de alvenaria, e ter dignidade, que é o mais importante, e sem pagar nenhum centavo por isso”, disse Guedes.

Está é a segunda grande entrega do benefício feito pelo Estado, somente nos seis primeiros meses de 2024. No aniversário de Belém, em janeiro, foram entregues também mais de 2 mil cheques do “Sua Casa” para famílias da capital paraense.

O programa foi criado pelo governador, Helder Barbalho, por meio de decreto 8.967 de 30 de dezembro de 2019. O objetivo do programa é proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população paraense, nos 144 municípios paraenses. O autônomo Reginaldo Horário, um dos beneficiados pelo programa, conta que vive em uma casa que tem apenas um compartimento e banheiro e que agora vai poder construir uma moradia digna. “Há 20 anos que minha família e eu esperávamos uma ajuda para ter uma moradia melhor e, graças a este benefício, a espera acabou. Sou muito grato pela ajuda ter chegado, muito grato ao governador que olhou por nós”, disse.

O Sua Casa é a concessão de dois benefícios: o auxílio para aquisição de materiais para a construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação da unidade habitacional, e auxílio pecuniário para a contratação da mão de obra para a execução do serviço.

CredCidadão – Ainda no dia de hoje, 3, foram entregues 100 cheques do programa CredCidadão, totalizando R$ 300 mil.

O CredCidadão é o programa do Governo do Pará que concede linhas de crédito para estimular a economia e investir no comércio regional.

O benefício é um microcrédito com juros baixos, no máximo de 1% ao mês, podendo ser renovado. Voltado para microempreendedores formais e informais, o Programa concede linhas de crédito de até R$ 5 mil, em condições especiais, para estimular a economia nos municípios.

A doméstica Glácivone Santos Campelo foi uma das beneficiárias e conta que o recurso vai melhorar a vida de toda família. “Eu só tenho a agradecer, principalmente porque o benefício saiu em uma hora bastante oportuna. O recurso vai ajudar a melhorar a vida da gente, e isso graças ao governador”.

Imagem: Agência Pará de Notícias