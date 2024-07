Belém recebe Edição da Caravana Federativa – Oportunidade de Diálogo e Desenvolvimento, no Hangar

Na manhã dessa quinta-feira, 04, o Hangar Centro de Convenções da Amazônia recebe o encontro promovido pelo Governo Federal com o apoio do Governo do Estado do Pará. A 11ª edição da “Caravana Federativa” terá a presença do governador Helder Barbalho, e de demais autoridades públicas. O evento segue até a próxima sexta-feira, 05, promovido por meio das secretarias de Assuntos Federativos (Seaf) e de Relações Institucionais (SRI).

A Caravana Federativa está percorrendo o Brasil com o objetivo de proporcionar aos gestores estaduais e municipais um atendimento personalizado. O foco é a aproximação do Governo Federal com os estados e municípios, por meio da troca de informações e articulação de ações conjuntas.

No encontro, os participantes vão ter acesso direto aos Ministérios e autarquias, o que é uma oportunidade para esclarecer dúvidas, buscar apoio e, mais importante, ainda, identificar maneiras de melhorar os serviços oferecidos nos municípios.

Participam da Caravana Federativa Pará titulares das 144 prefeituras do Estado, bem como vice-prefeitos, representantes de secretarias municipais e estaduais, gerentes municipais de convênios, parlamentares, representantes de consórcios e federações municipais e estaduais e da sociedade civil organizada.

Antes de chegar ao Pará, a Caravana Federativa já esteve no Piauí, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins, Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Amapá.

Imagem: Reprodução