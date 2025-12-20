sábado, dezembro 20, 2025
Desde 1876
    Texto aqui...
    HomeENTRETENIMENTO
    ENTRETENIMENTO

    Superman | DC mudará identidade do herói em nova saga das HQs

    A nova saga terá início em março de 2026

    por Júlia Henn

    De acordo com o site Comic Book Movie, assim que a saga DC K.O chegar ao fim, uma nova fase terá início com Reinado dos Superboys, uma saga que se passará entre quatro títulos da editora, com publicação inicial em 11 de março.

    O objetivo desta saga é prover o Universo DC com um novo Superman. Dentre os títulos que darão início a esta saga estão Action Comics #1096 de Mark Waid e Skylar PatridgeSupergirl #11 de Sophie CampbellSuperman Unlimited #11 de Dan Slott eLucas Meyer, terminando em Superman #36 de Joshua Williamson e Dan Mora, que mostrará o Superboy Prime assumindo o manto de Superman. 

    Poupanca-premiada-Banpará-Maria-300X100
    Artigo anterior
    O Agente Secreto | Wagner Moura é eleito Melhor Ator em premiação de Boston
    Próximo artigo
    Especialistas apontam que 2026 terá maior bilheteria mundial do pós-pandemia

    artigos relacionados

    PERMANEÇA CONECTADO

    50,324FansLike
    3,555FollowersFollow
    22,800SubscribersSubscribe
    Poupanca-premiada-Banpará-Maria-320X320
    Webbanner_320x320px

    Mais recentes

    FALE CONOSCO

    Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

    contato@grupomarajoara.com.br

    aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

    ANUNCIE AQUI

    Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

    (91) 98224 - 3111

    SUGESTÃO DE PAUTA

    Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

    (91) 98224 - 3111

    © 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315