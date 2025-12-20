Superman | DC mudará identidade do herói em nova saga das HQs

A nova saga terá início em março de 2026

por Júlia Henn

De acordo com o site Comic Book Movie, assim que a saga DC K.O chegar ao fim, uma nova fase terá início com Reinado dos Superboys, uma saga que se passará entre quatro títulos da editora, com publicação inicial em 11 de março.

O objetivo desta saga é prover o Universo DC com um novo Superman. Dentre os títulos que darão início a esta saga estão Action Comics #1096 de Mark Waid e Skylar Patridge, Supergirl #11 de Sophie Campbell, Superman Unlimited #11 de Dan Slott eLucas Meyer, terminando em Superman #36 de Joshua Williamson e Dan Mora, que mostrará o Superboy Prime assumindo o manto de Superman.