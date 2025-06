Espetáculo ‘A Bela e a Fera’ ganha montagem com mais de 80 alunos na Igreja de Santo Alexandre

Musical gratuito acontece nos dias 16 e 17 de junho, com participação de orquestra, cantores e dançarinos do Instituto Estadual Carlos Gomes

O clássico “A Bela e a Fera” será apresentado em versão musical nos dias 16 e 17 de junho, às 19h, na Igreja de Santo Alexandre, com entrada gratuita (sujeita à lotação do espaço). A montagem faz parte dos projetos de extensão da Fundação Carlos Gomes e contará com mais de 80 alunos do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG), que atuam como instrumentistas, cantores e dançarinos.

Com adaptação da escritora paraense Bárbara Gibson, o espetáculo une a Orquestra Sinfônica Carlos Gomes e o projeto Ópera Estúdio. A direção geral é de Pedro Messias, que destaca o caráter pedagógico da produção: “É a primeira vez que os alunos apresentam essa obra. A montagem contribui diretamente para a formação técnica e artística dos participantes”.

A estudante de violoncelo Sara Cruz, de 18 anos, diz estar ansiosa para o momento. “Estamos estudando muito as músicas. É emocionante saber que minha família vai poder me ver tocar nesse cenário tão bonito”, conta.

Segundo o superintendente da Fundação, Gabriel Titan, essas produções são fundamentais para a formação dos alunos: “Exigem responsabilidade, ensaios e preparação. Isso prepara os jovens para o mercado artístico com excelência”.

Imagem: Agência Pará