Pará sedia Regional Norte de Bocha Paralímpica com participação de mais de 40 atletas

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), iniciou nesta sexta-feira (17) o Regional Norte de Bocha Paralímpica, no ginásio do Sesi, em Ananindeua, reunindo mais de 40 paratletas de quatro estados da região.

O torneio conta com a participação de atletas do Amapá, Acre, Rondônia e do Pará, anfitrião da competição. A cerimônia de abertura foi realizada às 8h, com início das disputas às 9h30.

A secretária da Seel, Ana Paula Alves, destacou o compromisso do Estado com o fortalecimento do paradesporto e a inclusão social por meio do esporte.

“O Governo do Pará tem investido na inclusão e no fortalecimento do esporte para todos. Sediar um evento como esse e ver nossos atletas competindo em alto nível reforça esse compromisso com o desenvolvimento do paradesporto”, afirmou.

Expectativa dos atletas

Representando o Pará, o atleta Lucas Coutinho, de 22 anos, da classe BC2, ressaltou a importância de disputar a competição em casa. “É uma grande responsabilidade representar o nosso estado, ainda mais diante da nossa torcida. Estamos preparados e confiantes para buscar a classificação”, disse.

O paratleta Izaque de Deus, de 28 anos, da classe BC4, vindo de Macapá, também destacou o nível técnico da competição e a experiência de participar do evento em Belém. “O Regional Norte é sempre muito disputado. Cada atleta tem uma história de superação, e entrar em quadra é dar o melhor e aprender com cada partida. Estou muito feliz por realizar o sonho de estar em Belém; a cultura é incrível”, afirmou.

Classificação e próximas etapas

As disputas seguem até este sábado (18), com início às 9h30 e encerramento previsto para as 18h, quando serão definidos os medalhistas e os classificados para a etapa nacional. A premiação também será realizada ao final das rodadas.

A competição integra o circuito nacional e garante vagas para o Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica, previsto para dezembro, em São Paulo. No domingo (19), os atletas retornam às suas cidades.

Fortalecimento do paradesporto

O Programa Paradesporto, desenvolvido pela Seel, tem como objetivo promover a inclusão social por meio do esporte, com oferta de treinamento especializado, acompanhamento técnico e apoio a atletas com deficiência em diversas modalidades.

A iniciativa vem fortalecendo o paradesporto no estado, ampliando oportunidades e revelando novos talentos para competições regionais e nacionais.

Fonte: Agência Pará