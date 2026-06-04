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ENTRETENIMENTO

Está tudo pronto para a abertura da quadra junina da Assubsar, domingo

A Associação de Subtenentes e Sargentos (Assubsar) inicia no domingo, 07 de junho, a tradicional quadra junina com uma programação especial voltada aos associados e convidados. O evento, intitulado “Arrasta Pé da Assubsar”, terá início a partir das 10h, prometendo um dia inteiro de cultura, música e integração.

A animação ficará por conta de três atrações que trazem no repertório o melhor dos ritmos típicos da época junina: a banda Tina Mel, além dos cantores Açai Latino e Wagner Ribeiro, conhecido pelo “Show do Barão”. A proposta é garantir um ambiente festivo, com muito forró, alegria e valorização das tradições nordestinas tão presentes na cultura paraense.

Paralelamente à programação cultural, a Assubsar também promoverá um festival esportivo, com a participação de diversos clubes convidados. As disputas começam mais cedo, às 8h, e contarão com arbitragem oficial da Federação Paraense de Futebol. Em caso de empate, as decisões serão definidas em cobranças de penalidades.

De acordo com a diretoria da entidade, toda a estrutura foi cuidadosamente preparada para oferecer conforto, segurança e entretenimento ao público presente. A expectativa é de grande participação, reforçando o espírito de confraternização entre os associados.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelos telefones (91) 98606-9676 e (91) 98210-1508.

Por Nonato Batista/Imagem: Divulgação

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