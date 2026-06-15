Vídeo: Caramelo rouba a cena ao aparecer em coreografia de festa junina

Um cachorro caramelo virou protagonista de um momento divertido que tem repercutido nas redes sociais.

Durante uma apresentação de festa junina, o animal apareceu inesperadamente no espaço da dança e acabou chamando mais atenção que os próprios participantes.

Nas imagens, o cachorro circula entre os integrantes da coreografia e, em alguns momentos, parece até acompanhar os passos da apresentação, arrancando risadas do público.

O vídeo rapidamente viralizou e recebeu centenas de comentários bem-humorados de internautas, que brincaram com a espontaneidade do animal.

O episódio reforça o carinho que os brasileiros têm pelos famosos “caramelos”, frequentemente transformados em protagonistas de cenas curiosas e divertidas que conquistam a internet.