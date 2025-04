Estudantes da UFPA conquistam prêmio internacional com projeto de energia sustentável

Estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) foram reconhecidos internacionalmente com o segundo lugar no ACT Bright Future Prize 2025, premiação que valoriza iniciativas de impacto social lideradas por jovens. O destaque veio com o Projeto Biolume, que desenvolveu postes de energia solar feitos com tubos de PVC — uma alternativa acessível e sustentável para comunidades com acesso limitado à eletricidade.

A ação, conduzida pelo time Enactus da UFPA, já impactou mais de 11 mil pessoas e é alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Inicialmente criado para transformar óleo de cozinha usado em biodiesel, o Biolume evoluiu e hoje promove soluções energéticas sustentáveis em regiões ribeirinhas e de difícil acesso.

Adriely Raiol, líder do projeto, celebrou o reconhecimento como um impulso para ampliar ainda mais o impacto social da iniciativa: “É mais do que um prêmio, é uma oportunidade de iluminar novas realidades”, afirmou.

O Biolume reforça o potencial de transformação da ciência e da inovação na Região Norte, provando que, mesmo diante de desafios, é possível criar soluções duradouras e socialmente responsáveis.

Por: Thays Garcia