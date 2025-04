Crianças indígenas entregam manifesto pelo meio ambiente em Brasília

Durante a 21° edição do acampamento Terra Livre (ATL) maior mobilização dos povos originários do Brasi, crianças indígenas entregaram um manifesto às ministras Sonia Guajajara dos povos indígenas, e Marina Silva, do Meio Ambiente, e Mudança do Clima. O documento, escrito com a colaboração de crianças não-indígenas, cobra medidas urgentes para proteger o meio ambiente, combater o desmatamento e enfrentar as mudanças climáticas.

As crianças denunciaram os danos causados ao meio ambiente, como o desmatamento, a poluição dos rios e o impacto das mudanças climáticas, e afirmaram: “Estamos ouvindo o som do mundo de vocês desmoronando. E vocês? Conseguem ouvir?” O manifesto destaca que a luta pela preservação ambiental não é apenas das crianças indígenas, mas de todas as crianças do mundo, já que os danos à natureza afetam a todos.

Emocionada, a Ministra Marina Silva ressaltou que, apesar das soluções técnicas já estarem disponíveis o que falta é o compromisso ético para adotar ações concretas contra a crise climática. Sonia Guajajara, por sua vez, afirmou que ouvir as crianças no ATL é parte de um compromisso contínuo para garantir que os povos indígenas sejam ouvidos nas decisões do governo.

O evento reuniu entre 6 mil e 8 mil indígenas de 135 etnias e teve como foco a ampliação da participação indígena nas esferas políticas do Brasil, destacando a urgência de ações para a preservação ambiental.

Por: Thays Garcia

Imagem: Fábio Rodrigues