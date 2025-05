Estudantes do Marajó vencem competição nacional com aplicativo inclusivo e representam o Brasil em conferência internacional em Boston

Quatro estudantes da Ilha do Marajó, no Pará, mostraram que tecnologia, empatia e inovação podem nascer nos lugares mais inesperados e alcançar o mundo. Eles venceram a 7ª edição do Desafio Tack, competição nacional voltada a jovens da rede pública, com a criação do “My Tea”, um aplicativo pensado para auxiliar crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Como prêmio, os jovens com idades entre 14 e 17 anos embarcaram para os Estados Unidos, onde participaram da Brazil Conference, em Boston, um dos principais encontros acadêmicos voltados ao Brasil no exterior.

Histórias que inspiram

Entre os vencedores estão Maria de Lourdes Ferreira, Yuri Souza, Ana Beatriz Favacho e Jorge Nakabayashi. Todos moram em cidades da Ilha do Marajó e estudam em escolas públicas. A história de Maria de Lourdes, por exemplo, é marcada por superação: criada pelos avós, ela conta que já foi para a escola montada em um búfalo. “Quero mudar de vida e agarrar todas as oportunidades que puder”, afirma a jovem, que sonha cursar medicina.

Tecnologia com sotaque amazônico

O aplicativo “My Tea” oferece jogos lúdicos, músicas, desenhos e até recompensas virtuais que ajudam no desenvolvimento social e na organização da rotina de crianças com autismo. Um dos destaques é o localizador de profissionais especializados, como psicólogos, fonoaudiólogos e até cabeleireiros, facilitando o acesso de famílias que vivem em áreas afastadas.

Segundo Ana Beatriz, o projeto foi montado praticamente do zero. “Fizemos tudo em um dia e meio, com base em pesquisas e sem apoio técnico. Reuníamos na casa do Jorge à tarde e seguíamos à noite por chamada de vídeo.”

Reconhecimento internacional

O projeto chamou atenção por seu potencial de impacto e originalidade. “Foi emocionante vê-los apresentando em Boston, compartilhando sua cultura e ampliando horizontes”, declarou Michele França, da JA Rio de Janeiro, responsável pelo desafio, que usa metodologia de design thinking e mentorias especializadas.

E o futuro?

Após a viagem e a vitória, o grupo volta cheio de planos. Maria quer passar no Enem. Ana sonha com um cargo público que garanta estabilidade. E o aplicativo “My Tea” continua sendo aprimorado. O sonho de mudar realidades tanto a própria quanto a dos outros agora está mais perto.

Com acesso, apoio e educação de qualidade, jovens da Amazônia provam que o talento pode florescer em qualquer lugar. E ir muito além.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem Divulgação