Presença de paraense na CDU da Câmara fortalece debate sobre desafios urbanos da Amazônia

A presença do deputado federal paraense Keniston Braga (MDB) na presidência da Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) da Câmara dos Deputados ganhou peso estratégico diante do protagonismo que o Estado do Pará passou a ocupar nas discussões nacionais sobre infraestrutura, saneamento e crescimento das cidades amazônicas.

Responsável por analisar projetos ligados à habitação, mobilidade urbana, regularização fundiária e planejamento territorial, a CDU atua em áreas que refletem diretamente a realidade enfrentada por municípios paraenses marcados por expansão acelerada e deficiência histórica de infraestrutura.

O cenário tornou-se ainda mais relevante depois da realização da COP30 em Belém. O evento internacional ampliou a atenção sobre a Amazônia urbana, uma região onde grande parte da população vive em cidades que convivem com problemas de saneamento, ocupação irregular e mobilidade precária.

Dados do Instituto Trata Brasil mostram que milhões de brasileiros ainda vivem sem acesso à água tratada e coleta de esgoto, realidade que também afeta municípios amazônicos. Paralelamente, o déficit habitacional e a ausência de regularização fundiária seguem entre os principais desafios urbanos da região.

Além disso, o crescimento econômico impulsionado pela mineração, agronegócio e expansão populacional pressionou cidades do Pará sem que serviços públicos acompanhassem o mesmo ritmo.

Para Keniston Braga, a presença de um parlamentar paraense na presidência da CDU ajuda a ampliar a visibilidade nacional desses problemas. “A Amazônia urbana precisa estar no centro das políticas públicas. O Pará conhece de perto os desafios do crescimento acelerado e pode contribuir muito no debate sobre habitação, saneamento e planejamento das cidades”, afirmou.

A comissão também discute temas ligados à prevenção de desastres climáticos e financiamento do transporte público, pautas que ganharam força após eventos extremos registrados em várias regiões do país.

Fonte e imagem: Assessoria Parlamentar