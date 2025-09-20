sábado, setembro 20, 2025
CÍRIO 2025

Fiscalização apreende retroescavadeira e carga de cimento sem nota fiscal no Pará

Fiscais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) realizaram uma operação de fiscalização que resultou na apreensão de uma retroescavadeira e de uma carga de cimento por transporte irregular. O flagrante aconteceu nesta sexta-feira (20/9) e é mais uma entre as ações que visam coibir fraudes fiscais e movimentações clandestinas de mercadorias no estado.

A carga de cimento estava sendo transportada sem nota fiscal válida, o que configura infração tributária grave. A retroescavadeira também levantou suspeitas porque não foram apresentados documentos que comprovassem legalmente sua propriedade ou origem.

As equipes atuaram em pontos estratégicos de rodovias estaduais, onde foi feita a abordagem aos veículos e inspeção da documentação. Quando identificadas irregularidades como falta de nota ou documento fiscal incompatível, os bens são apreendidos e os responsáveis sujeitos às penalidades previstas em lei.

Essa operação faz parte de um esforço contínuo do estado para fortalecer a fiscalização, evitar sonegação de impostos e garantir que o transporte de cargas seja transparente e regular. A Sefa informou que seguirá investigando para identificar se há ligações entre transportadoras que atuam sem registros ou que operam em rotas conhecidas por facilitar esse tipo de irregularidade.

Imagem: Agência Pará

