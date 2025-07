Etapa abre inscrições para simulado on-line gratuito do Enem

Candidatos de todo o Brasil podem realizar as provas, que serão aplicadas em agosto

Victoria Nogueira Rosa, colaboração para a CNN, de São Paulo

O Etapa está com inscrições abertas para um simulado gratuito e on-line do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). As inscrições devem ser feitas pela internet.

O simulado ficará disponível das 00h01 do dia 9 de agosto às 23h59 do dia 11 de agosto. Repetindo o que acontece no Enem, os cadernos de questões vão englobar as áreas de Linguagens, Ciências Humanas e redação. Os participantes terão 5h30 para responder às questões.

Entre os dias 16 e 18 de agosto (mesmo horário da primeira prova), serão aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza. As avaliações terão duração total de 5 horas.

Será possível consultar o resultado do simulado a partir do dia 20 de agosto.

Antonio Scarpinetti/SEC Unicamp