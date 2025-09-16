terça-feira, setembro 16, 2025
Ex-presidente Jair Bolsonaro é levado ao hospital após passar mal em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve de ser levado às pressas para o Hospital DF Star, em Brasília, na tarde desta terça-feira, 16. O líder conservador foi escoltado por agentes da Polícia Penal.

De acordo com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o ex-presidente apresentou crise de soluço, vômito e pressão baixa.

“Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa. Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência. Peço a oração de todos para que não seja nada grave”, disse Flávio em seu perfil na rede social X.

Há dois dias, Jair Bolsonaro teve de ser submetido a um procedimento cirúrgico para remover lesões de pele, no mesmo hospital, no Distrito Federal. Na ocasião, o líder da direita realizou diversos exames, onde foi constatado um quadro de anemia por deficiência de ferro e vestígios de uma pneumonia recente.

Por Marcos Melo/Portal Pleno.News

