7 clássicos escondidos na Netflix que você precisa assistir

Em meio às estreias semanais da Netflix, muitos assinantes não percebem que a plataforma também guarda verdadeiros tesouros do cinema mundial. Entre produções que marcaram Hollywood e obras-primas do cinema nacional, há títulos que revolucionaram a sétima arte e permanecem atuais até hoje. Confira 7 clássicos disponíveis no catálogo e que merecem entrar na sua lista:

Tubarão (1975), de Steven Spielberg

Um tubarão assassino aterroriza uma cidade litorânea, obrigando um policial, um biólogo e um caçador a enfrentá-lo em alto-mar.

Por que assistir: vencedor de três Oscars, revolucionou Hollywood e é considerado o primeiro grande blockbuster da história.

Terra Estrangeira (1995), de Walter Salles e Daniela Thomas

Após o confisco da poupança no Brasil, um jovem parte para Portugal e se envolve em uma trama de contrabando.

Por que assistir: filmado em preto e branco, marcou o início da carreira internacional de Walter Salles e tem roteiro assinado também por Millôr Fernandes.

Razão e Sensibilidade (1995), de Ang Lee

As irmãs Dashwood enfrentam dificuldades financeiras após a morte do pai, em uma adaptação emocionante do romance de Jane Austen.

Por que assistir: deu o Oscar de roteiro adaptado a Emma Thompson e revelou o talento de Ang Lee, diretor de sucessos como O Segredo de Brokeback Mountain.

Central do Brasil (1998), de Walter Salles

Dora (Fernanda Montenegro) e o menino Josué atravessam o Brasil em busca do pai dele, numa jornada de afeto e descobertas.

Por que assistir: vencedor do Urso de Ouro em Berlim, concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro e deu a Fernanda Montenegro uma histórica indicação como melhor atriz.

A Viagem de Chihiro (2001), de Hayao Miyazaki

Uma menina vai parar em um mundo mágico habitado por deuses, bruxas e espíritos, precisando salvar os pais e a si mesma.

Por que assistir: premiado com o Oscar de melhor animação, é uma obra-prima do Studio Ghibli que encanta gerações.

Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles e Kátia Lund

A trajetória do crime organizado em uma comunidade carioca é narrada pelo olhar do jovem fotógrafo Buscapé.

Por que assistir: indicado a quatro Oscars, é considerado um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos.

Volver (2006), de Pedro Almodóvar

Raimunda (Penélope Cruz) enfrenta dramas familiares após a morte do marido e recebe visitas inesperadas do fantasma da mãe.

Por que assistir: deu a Penélope Cruz uma indicação ao Oscar e reafirmou Almodóvar como um dos maiores cineastas da atualidade.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Divulgação