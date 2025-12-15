Vídeo: Cruzeiro cobre mural de Gabigol pós-vandalismo para evitar polêmica no CT

A pintura do atacante foi alvo de pichação após a derrota do time na semifinal da Copa do Brasil, na qual ele perdeu um pênalti decisivo. O confronto resultou na eliminação da equipe para o Corinthians, o que gerou a reação de vandalismo no CT.
A imagem do atacante Gabigol, pintada no muro da Toca da Raposa 1, foi coberta com tinta azul nesta segunda-feira (15), em uma medida do Cruzeiro para conter a crise após a eliminação na Copa do Brasil.
O painel original havia sido pintado no início do ano, quando o jogador foi contratado pelo clube. No entanto, o rosto de Gabigol foi vandalizado com tinta amarela e a frase de protesto “Vai embora, lixogol” foi escrita no muro minutos após a derrota nos pênaltis para o Corinthians, no último domingo.
O Pênalti Perdido e a Eliminação
O atacante, que começou a partida no banco de reservas, entrou em campo aos 46 minutos do segundo tempo com um objetivo claro: participar da disputa de pênaltis. Gabigol foi escalado para a quinta cobrança e teve a chance de confirmar a classificação da equipe. Contudo, ele bateu sem muita força, facilitando a defesa do goleiro Hugo do Corinthians.
Após a defesa, a disputa seguiu para as alternadas. Walace, do Cruzeiro, parou novamente em Hugo, e Bidon garantiu a classificação do time paulista. Com a eliminação e o erro decisivo na cobrança, Gabigol se tornou alvo de intensas críticas da torcida nas redes sociais, que culminaram no ato de vandalismo no CT.
Foto: Enzo Goulart