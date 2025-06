Feira do Empreendedorismo Inclusivo chega à 31ª edição com celebração junina neste fim de semana

A 31ª edição da Feira do Empreendedorismo Inclusivo acontecerá neste fim de semana, 7 e 8 de junho, no Parque Porto Futuro, aqui em Belém. Promovida pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa), a feira tem um objetivo muito especial: fomentar a inclusão produtiva de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares através da economia criativa.

Com uma temática junina para animar o público, a feira contará com diversos expositores que comercializam uma variedade de produtos, como livros, brinquedos educativos, doces artesanais, bijuterias e itens personalizados. Todos esses produtos são desenvolvidos por famílias que convivem com o autismo. Além de gerar renda, o evento é uma oportunidade de valorizar talentos, estimular o protagonismo e promover a inclusão, dignidade e cidadania.

Desde sua criação em 2020, essa iniciativa já impactou centenas de pessoas, consolidando-se como uma política pública permanente da Sespa a partir de 2022.

Serviço:

Evento: 31ª Feira do Empreendedorismo Inclusivo – Edição Junina

Data: 07 e 08 de junho de 2025 (sábado e domingo)

Horário: Das 16h às 21h

Local: Parque Porto Futuro

Endereço: Rua Belém, s/n, bairro do Reduto.