Nova Tamandaré ganha nova cara: Governo do Pará entrega mais um trecho do Parque Linear

Belém está de cara nova com os avanços nas obras da Nova Tamandaré, um dos projetos estruturais que preparam a cidade para receber a COP 30 a Conferência Mundial sobre Mudança do Clima, em novembro. O Governo do Pará retirou os tapumes da Quadra H, entre as travessas São Pedro e São Francisco, revelando um trecho revitalizado do Parque Linear.

Com 78% das obras concluídas, a área conta agora com paisagismo, ciclovia, bancos de madeira, mesas, bicicletário, lixeiras e calçadas acessíveis. Além disso, estão sendo plantadas 78 árvores novas, que ajudam a absorver a água da chuva e reduzem o risco de alagamentos os chamados “espaços-esponja”.

A urbanização avança em ritmo acelerado e já gera mais de 400 empregos diretos. O local também está recebendo obras de saneamento, com redes coletoras de esgoto, pavimentação e construção de estações de tratamento e elevação.

O projeto da Nova Tamandaré cobre 1,4 km de extensão e vai integrar o canal à cidade com espaços de convivência, quiosques, área pet, playground, ciclovia, academia ao ar livre e praças, como a Onze de Junho e a Praça do Terminal, que se conectará ao futuro Terminal Hidroviário da Tamandaré.

Segundo o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral, o objetivo é transformar a Tamandaré em um ambiente seguro, acessível e sustentável, devolvendo à população um espaço antes degradado, agora com lazer, mobilidade e qualidade de vida.

Imagem: Agência Pará