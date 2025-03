Festival Cine Deburu promove cinema afro-religioso no Distrito Federal

Mostra acontece neste fim de semana no Complexo Cultural de Planaltina

O Festival Cine Deburu é um evento cinematográfico de exibição e apreciação de curtas-metragens relacionadas às religiões de matriz africana. Com entrada gratuita, a mostra será realizada de 21 a 23 de março, no Complexo Cultural de Planaltina (DF), e conta com produções de diferentes gêneros que promovem a cultura afro-brasileira.

Ficção e documentários são gêneros de destaque na mostra. Além da exibição de filmes, o festival promove cliclo de debates e oficinas para capacitar profissionais do audiovisual.

Com 218 filmes selecionados de diferentes regiões do Brasil, a mostra dá visibilidade para a filmografia afro-religiosa. Para a idealizadora e coordenadora de produção Andyara Miranda, o festival também reafirma a importância da representatividade.

“A existência de um evento totalmente voltado para a valorização dessas narrativas representa uma conquista e um marco de reconhecimento para muitos. Além disso, a execução do festival por um terreiro de candomblé Ketu reforça a legitimidade dessa iniciativa, garantindo que as histórias exibidas sejam tratadas com respeito e fidelidade às suas tradições”, declara.

A produtora cultural e cineasta Ana Caroline Brito, conhecida como Poney, uma das juradas do Festival, reforça a necessidade de o evento ter produtores negos e LGBTQIA+, para combater estereótipos.

“Um festival como esse nos permite ver filmes que abordam diversos aspectos dessa cultura e dessa cosmovisão de mundo. É essencial valorizar narrativas contadas por pessoas negras, LGBTQIA+ e de terreiro, pois oferecem um olhar interno e sensível sobre essas vivências, diferente de um observador externo que apenas reproduz uma visão distante”, diz ela, em nota publicada pelo Ministério da Cultura.

Os filmes selecionados abordam temas como ancestralidade, identidade e espiritualidade, baseando-se nas vivências de pessoas que vivem em comunidades de axé, e serão avaliados por uma curadoria selecionada pela própria produção do evento, composta por artistas e produtores do Distrito Federal.

A equipe tem o objetivo de garantir a representação de narrativas afrodiaspóricas, evitando interpretações estereotipadas.

As produções podem ser premiadas em três categorias competitivas:

Melhor Filme de Ficção

Melhor Filme pelo Júri Popular

Melhor Filme de Não Ficção

*Estagiária sob supervisão de Marcelo Brandão

Reprodução: Ag.Brasil