Vídeo: “Ele tá estressado”; Ana Castela tenta beijar gatinho antissocial e diverte a web com a reação do pet

Por Marina Moreira

Mesmo sofrendo com alergia total ao felino, a Boiadeira não resistiu à fofura e insistiu nos mimos: “Tô tentando, mas ele não deixa”.

Quem tem gato em casa sabe exatamente como é: você quer dar amor, mas o felino só quer paz. A cantora Ana Castela divertiu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar um momento “gente como a gente” tentando arrancar um beijo de seu gatinho de estimação. O detalhe? O bichinho não parecia estar com a mínima paciência para os mimos da dona.

No vídeo publicado em seus Stories, a “Boiadeira” aparece insistindo no carinho, enquanto o felino, claramente incomodado, começa a miar em tom de protesto. Sem ligar muito para a rabugice do pet, Ana continuou o enchendo de beijos e declarações de “te amo”, embora tenha admitido a derrota logo em seguida: “Ele tá estressado. Tô tentando beijar ele, mas ele não deixa”.

Alergia e um presente especial

O momento de fofura ganha um toque ainda mais cômico porque a cantora revelou que tem alergia total a gatos. Mesmo sabendo que a brincadeira poderia render alguns espirros e olhos vermelhos, a sertaneja provou que não consegue resistir aos encantos do bichinho.

Esse gatinho, inclusive, tem uma história especial: ele é fruto de uma adoção e foi um presente que Ana Castela recebeu de um fã durante um show realizado no Paraná, no início do mês de maio.

Apaixonada por animais (até pelas galinhas!)

A forte conexão de Ana Castela com o mundo animal não é novidade para ninguém. Criada no ambiente sertanejo, a artista usa suas redes sociais como um verdadeiro diário de sua relação com os bichos. Além de cavalos e cachorros, a cantora frequentemente vira assunto por interações inusitadas, já tendo compartilhado Stories batendo um papo super sincero até mesmo com galinhas. Para a Boiadeira, não importa a espécie: se tem quatro patas (ou duas asas), o carinho é garantido!