Fila marca início da distribuição de ingressos gratuitos para as arquibancadas do Círio 2025 em Belém

Na manhã desta terça-feira (16), a população de Belém se reuniu em frente à Casa de Plácido, no Centro Social Nazaré, para retirar os ingressos gratuitos destinados às arquibancadas do Círio 2025. A distribuição teve início às 8h e atraiu centenas de pessoas, com filas formadas desde as primeiras horas da manhã. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) disponibilizou 900 ingressos gratuitos: 600 para a Trasladação e 300 para o Círio, direcionados a idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência.

O cadastro para os ingressos foi aberto no dia 11 de setembro pelo site oficial da Lojinha do Círio e se esgotou rapidamente, registrando pico de 1.300 acessos por minuto. A retirada dos ingressos pode ser feita até às 14h, mediante apresentação de documento oficial com foto. Caso o beneficiário não possa comparecer, um parente pode retirar o ingresso, desde que apresente o documento original e comprove o vínculo familiar.

Desde 2012, a responsabilidade pela organização das arquibancadas é da DFN. Toda a arrecadação proveniente da venda de ingressos é destinada à cobertura das despesas da festividade e à manutenção das obras sociais da Paróquia de Nazaré.

