terça-feira, setembro 16, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCÍRIO 2025
CÍRIO 2025

Fila marca início da distribuição de ingressos gratuitos para as arquibancadas do Círio 2025 em Belém

Na manhã desta terça-feira (16), a população de Belém se reuniu em frente à Casa de Plácido, no Centro Social Nazaré, para retirar os ingressos gratuitos destinados às arquibancadas do Círio 2025. A distribuição teve início às 8h e atraiu centenas de pessoas, com filas formadas desde as primeiras horas da manhã. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) disponibilizou 900 ingressos gratuitos: 600 para a Trasladação e 300 para o Círio, direcionados a idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência.

O cadastro para os ingressos foi aberto no dia 11 de setembro pelo site oficial da Lojinha do Círio e se esgotou rapidamente, registrando pico de 1.300 acessos por minuto. A retirada dos ingressos pode ser feita até às 14h, mediante apresentação de documento oficial com foto. Caso o beneficiário não possa comparecer, um parente pode retirar o ingresso, desde que apresente o documento original e comprove o vínculo familiar.

Desde 2012, a responsabilidade pela organização das arquibancadas é da DFN. Toda a arrecadação proveniente da venda de ingressos é destinada à cobertura das despesas da festividade e à manutenção das obras sociais da Paróquia de Nazaré.

Imagem: Reprodução

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
BBF fecha as portas
Próximo artigo
Governo e Airbnb orientam anfitriões contra preços abusivos durante a COP 30 em Belém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,278FansLike
3,606FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315