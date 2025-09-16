Governo e Airbnb orientam anfitriões contra preços abusivos durante a COP 30 em Belém

Em preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá em novembro de 2025 em Belém, o Governo do Pará e o Airbnb firmaram parceria para orientar anfitriões de hospedagem sobre práticas de preços justos. O objetivo é evitar cobranças abusivas que possam comprometer a experiência dos visitantes e a imagem do evento.

Recomendações para anfitriões

As autoridades e o Airbnb destacam as seguintes orientações para os anfitriões:

Revisar os preços por noite: Evitar valores muito acima da média de acomodações similares na alta temporada. Em alguns casos, preços que ultrapassem três vezes esse valor, sem justificativa, podem ser considerados abusivos.

Não cobrar taxas adicionais de forma desproporcional ou por fora da plataforma: Manter a transparência nas cobranças.

Manter o calendário de reservas atualizado: Garantir que as informações sobre disponibilidade estejam precisas.

Permitir estadias mais curtas: Atender a participantes que participarão apenas de parte do evento.

Oferecer descontos para reservas antecipadas: Incentivar a reserva com antecedência para melhor planejamento dos visitantes.

Orientações para hóspedes

Os viajantes também são orientados a:

Comparar anúncios: Utilizar ferramentas de busca para escolher a hospedagem mais adequada.

Verificar a transparência nas cobranças: Certificar-se de que todas as taxas estão claramente informadas.

Desde 2023, o Airbnb mantém parceria com o Governo do Pará, visando fortalecer o turismo e a economia local, além de incentivar boas práticas entre anfitriões. O trabalho inclui capacitações, promoção de experiências sustentáveis, apoio a projetos socioambientais e ampliação da oferta de acomodações para receber visitantes da COP 30.

Imagem: Reprodução internet