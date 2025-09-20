Cadeia produtiva do cacau movimenta mais de 400 mil empregos no Pará

A produção de cacau no Pará se destaca não apenas pela importância econômica, mas também pelo impacto social que gera. Segundo fontes oficiais, a cadeia produtiva do cacau no estado mobiliza mais de 400 mil empregos entre postos diretos e indiretos, contribuindo fortemente para o desenvolvimento regional.

Esse número expressivo reflete toda a estrutura envolvida no cultivo, no processamento, transporte e comercialização do cacau. Produtores familiares, pequenos agricultores, trabalhadores sazonais e cooperativas são parte essencial desse ecossistema. Além disso, há impacto nos setores de insumos agrícolas, logística e comércio que complementam a cadeia.

De acordo com dados da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará)e da Ceplac (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira), já há estatísticas prévias que apontavam para cerca de 319.000 empregos ligados ao cacau, entre diretos e indiretos. O novo dado de “mais de 400 mil” sugere que houve expansão ou melhor contabilização desses impactos, possivelmente com inclusão de atividades correlatas ou aumento da produção.

Economistas locais destacam que esse crescimento favorece regiões rurais, onde oportunidades de renda são escassas. A cadeia do cacau ajuda a reduzir fluxos migratórios para grandes centros urbanos, fortalecer comunidades rurais e promover valorização da agricultura familiar. Também serve como instrumento de conservação, pois muitas áreas produtivas mantêm coberturas vegetais e evitam desmatamentos quando manejadas de forma sustentável.

Entretanto, há desafios: proteger contra doenças que afetam a lavoura, garantir preços justos para os agricultores, melhorar infraestrutura de escoamento (estradas, armazenagem), acesso ao crédito e assistência técnica. Políticas públicas que ofereçam esses suportes se mostram essenciais para manter e aumentar esse impacto positivo.

O Pará, com sua diversidade de climas, solos e tradição agrícola, tem todas as condições de consolidar o cacau como um dos pilares econômicos do estado não só pela quantidade de empregos, mas pela força cultural, identitária e ambiental que essa cadeia carrega.

Imagem: Agência Pará