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Flávio Bolsonaro defende Neymar e chama Lula de “presidente turista”

Presidente chamou atacante de “jogador home office” e Flávio afirmou que o petista “viaja muito”

Da CNN Brasil

O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), defendeu o jogador Neymar das críticas recebidas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O congressista chamou o atleta de “craque” e disse que o governo petista está em “modo avião”.

“Neymar é craque e Lula é presidente turista. Só um deles tem espaço no coração do brasileiro e pode ter certeza: o Brasil está do lado e torcendo pelo
Neymar Jr.”, escreveu Flávio.

No vídeo que acompanhava a publicação, Flávio disse que Neymar tem “origem humilde” e ajuda “milhões de famílias” com projetos sociais em todo o Brasil. Ainda na publicação, o senador afirmou que Lula teria gasto “R$ 7 bilhões” viajando.

“Difícil de defender é o Lula com seu mandato em modo avião. Sempre viajando, se hospedando em hotéis de luxo com a Janja”, afirmou.

A publicação de Flávio vem na esteira da crítica feita por Lula a Neymar. Depois da lesão detectada no camisa 10 do Santos antes da apresentação à seleção brasileira, o presidente disse que “Neymar é o primeiro convocado home office do mundo”.

“O Neymar nem está jogando. Eu vi uma coisa ontem: o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo”, afirmou Lula a apoiadores durante evento em Belo Horizonte na sexta-feira (19).

 Ricardo Stuckert/PR e Agência Senado

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