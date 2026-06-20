Memphis Depay dá assistência em goleada da Holanda na Copa; veja números

Atacante do Corinthians participou de 20 minutos do jogo contra a Suécia, em Houston, nos Estados Unidos, neste sábado (20)

Iúri Medeiros, da Itatiaia, parceiro da CNN Brasil

A Holanda goleou a Suécia por 5 a 1 em partida da Copa do Mundo neste sábado (20), em Houston, nos Estados Unidos. O atacante Memphis Depay, do Corinthians, entrou no segundo tempo e deu uma assistência para o gol que fechou o placar.

Memphis Depay fazendo sua icônica comemoração ao lado de Crysencio Summerville, autor do quinto gol da Holanda contra a Suécia pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo • Image Photo Agency/Getty Images

Apesar da vitória expressiva da Laranja Mecânica, o camisa 10 teve uma participação discreta no confronto. Ele registrou apenas oito ações com a bola e nenhuma finalização, segundo o Sofascore.

Memphis, que ainda não está em sua melhor condição física, começou no banco de reservas, assim como na estreia. Ele entrou em campo aos 27 minutos da etapa final, substituindo Brian Brobbey.Play Video

Detalhes da goleada holandesa

A vitória por 5 a 1 sobre a Suécia marcou a primeira da Holanda na Copa do Mundo. Os gols da Laranja Mecânica foram de Brian Brobbey e Cody Gakpo, ambos duas vezes, e Summerville. Elanga descontou para os suecos.

Brian Brobbey foi o escolhido para liderar o ataque holandês neste sábado (20), marcando os dois primeiros gols da equipe. Na estreia, contra o Japão, Donyell Malen havia sido o titular na função de referência ofensiva.

O confronto no Estádio de Houston, pela 2ª rodada do Grupo F do Mundial, foi um dos mais movimentados do torneio. Mesmo com o domínio holandês no placar, a Suécia criou chances de gols, impulsionada pelos pontas agressivos de ambos os lados

Situação no Grupo F

Com este resultado, a Holanda assume a liderança do Grupo F, com quatro pontos e três gols de saldo. A Suécia fica na segunda colocação, com três pontos e saldo zero. A equipe perdeu a vantagem construída na estreia, quando goleou a Tunísia por 5 a 1.

Japão e Tunísia ainda se enfrentam nesta rodada, o que pode alterar a tabela do grupo. A Holanda voltará a campo na quinta-feira (25) para enfrentar a Tunísia, às 20h (de Brasília). No mesmo dia e horário, a Suécia decidirá sua classificação contra o Japão.

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