Fundação Cultural do Pará inicia inscrições para qualificação em interpretação no cinema

Estão abertas até o próximo dia 1º de agosto, o período de inscrição ao laboratório para interpretação no cinema, promovido pela Fundação Cultural do Pará (FCP), por meio do Núcleo de Atuação Contemporânea para o Audiovisual (Naca). As atividades serão iniciadas no dia 5 de agosto, na Casa das Artes, em Belém, das 17h às 22h. Interessados em participar devem preencher formulário eletrônico disponível no site da Fundação Cultural do Pará.

Estruturado em três módulos imersivos, o laboratório te convida a uma jornada profunda pelas estratégias e ferramentas da direção de atores, proporcionando ao participante desvendar a história da atuação no cinema ocidental, dominar técnicas avançadas de direção de atores, Aprimorar suas habilidades de atuação.

“Serão três módulos. O primeiro, nomeado de ‘Roteiro para Cinema’, será de 5 a 10 de agosto, com o ator Adriano Barroso. O segundo, chamado de ‘Preparação para Elenco’, iniciará em 19 a 24 de agosto, e será ministrado por Thomé Azevedo e Fernanda Brito, onde eles explicam como se portar diante da câmera. Já no último módulo, ‘Preparação para Casting’, os alunos terão a presença de Dario Jaime, nos dias 27, 28 e 29 de agosto”, informou o coordenador de Linguagem Cênica da FCP, Danilo Bracchi.

Serviço: Laboratório – Núcleo de Atuação Contemporânea para o Audiovisual. Realização do Módulo I – 5 a 10 de agosto; Módulo II – 19 a 24 de agosto, e Módulo III – 27 a 29 de agosto, das 17h às 22h.

Inscrição : https://forms.gle/BMkbK4tURUE3tVuN7

Período: 22 de julho a 5 de agosto, na Sala de Dança da Casa das Artes – Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, nº 236, ao lado da Basílica Santuário de Nazaré.

Foto: Reprodução Canva