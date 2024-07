PF incendeia quase 100 mil pés de maconha. Plantação estava na terra indígena Alto Rio Guamá.

PF incendeia quase 100 mil pés de maconha. Plantação estava na terra indígena do Alto do Rio Guamá.

A Polícia Federal queimou quase 100 mil pés de maconha plantados na terra indígena Alto Rio Guamá, durante uma semana de operação. Estima-se que 30 toneladas de maconha deixaram de ser produzidas.

Desde o dia 15 deste mês, foram empregados mais de 40 policiais federais, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará (SEGUP/PA), que encaminharam helicópteros e servidores qualificados para a atividade.

Na chegada da operação, o local estava desocupado, por isso ninguém foi preso. Mas havia acampamentos, estruturas e alimentos, que indicavam intensa movimentação recente na área.

A plantação se estendia pela terra indígena, em regiões que fazem parte dos municípios de Capitão Poço, Concórdia do Pará e Nova Esperança do Piriá.

A Polícia Federal vai abrir inquérito para investigar quem são os responsáveis pelo plantio ilegal de maconha, qual seria o destino da droga e se havia indígenas envolvidos no crime.

Imagens: Ascom/SRPF